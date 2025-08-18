Hà Nội

Hé lộ sự thật chấn động về hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đồ Đồng

Kho tri thức

Hành trình giải mã hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đồ Đồng được cất giữ ở Ireland tiết lộ sự thật bất ngờ, thay đổi cách nhìn về nền văn minh cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Trong quá trình cắt cỏ cho bò ăn, ngay ven đường dưới hàng cây sồi tại tàn tích của một pháo đài cổ ở Quận Westmeath, Ireland, một người nông dân tên là Thomas Dunne bất ngờ tìm thấy hai vật thể lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
Hai vật thể này ban đầu Thomas Dunne nghĩ rằng, chúng chỉ là mảnh vỡ của lưỡi cày ngựa, hay là một loại kim loại phế liệu nào đó, và suýt nữa đã ném chúng trở lại con mương. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
Nhưng một hồi nghĩ lại, vật thể được tìm thấy ngay tàn tích của pháo đài cổ, cho nên Thomas Dunne nghĩ rằng, chúng có thể có ý nghĩa khảo cổ học, nên anh ấy quyết định gửi chúng đến Bảo tàng Quốc gia Ireland. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
Kết quả thăm dò, nghiên cứu, phân tích khảo cổ chuyên sâu cho thấy, hai vật thể này thực tế là hai lưỡi rìu cổ, ước tính có từ Thời Kỳ Đầu Đồ Đồng Sớm, niên đại từ năm 2.150 đến 2.000 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
“Chúng tôi rất vui mừng khi phát hiện ra hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đầu Đồ Đồng Sớm này. Chúng hẳn đã được chế tạo bằng công nghệ rất tinh vi vào thời điểm chúng được tạo ra”, Matt Seaver, trợ lý quản lý cổ vật của Bảo tàng Quốc gia Ireland cho biết trong một tuyên bố. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
Cũng theo Matt Seaver, những người sở hữu hai lưỡi rìu này hẳn phải thuộc về giới thượng lưu. Đó là một tác phẩm thủ công tuyệt đẹp và đáng kinh ngạc. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Ireland.
