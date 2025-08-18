Hé lộ sự thật chấn động về hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đồ Đồng

Hành trình giải mã hai lưỡi rìu Thời Kỳ Đồ Đồng được cất giữ ở Ireland tiết lộ sự thật bất ngờ, thay đổi cách nhìn về nền văn minh cổ xưa.
Mới đây, hot girl có tên N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý" nhưng cô nàng này sử dụng hình ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy bất bình.
Mới đây, hot girl có tên N.H.P.D đăng tải một video "nói đạo lý" nhưng cô nàng này sử dụng hình ảnh khiến nhiều người xem cảm thấy bất bình.
Những tay cầm đầu sư tử trong ngôi mộ La Mã cổ đại gây chấn động giới khảo cổ, tiết lộ sự thật lịch sử chưa từng được biết đến.
Kiến thợ mộc Florida được ghi nhận có khả năng cắt cụt và xử lý vết thương cho đồng loại, trở thành sinh vật hiếm hoi trên Trái Đất biết phẫu thuật.
Mới đây, nàng WAGs gợi cảm nhất Liên Quân là Trang Six trở thành tâm điểm của dư luận khi cô nàng bất ngờ đăng tải hình ảnh vô cùng nóng bỏng.
Ngô Thanh Vân chia sẻ, nhiều đêm cô thức trắng ôm bé Gạo vì sợ sữa mẹ không về kịp cho con.
Quân đội Nga đã cắt đường cao tốc nối thành phố Kostiantynivka với Druzhkovka, tạo thành vòng vây hoàn toàn với thành phố Kostiantynivka.
Chui vào nhà hàng xóm để trộm cắp thì bị phát hiện và chủ nhà quyết bắt cho bằng được, Tạ Văn Chiến đã giằng lấy chiếc chày gỗ đập liên tiếp khiến nạn nhân tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà.
Loài voi cổ đại Deinotherium gây sốc với hình dáng quái lạ, được xem là một trong những sinh vật tiền sử khổng lồ nhất lịch sử loài người từng biết.
Không chỉ giảm 40 triệu đồng, Mazda CX-5 Deluxe bản tiêu chuẩn tại Việt Nam còn được bổ sung thêm các trang bị nhằm cạnh tranh doanh số với các đối thủ.
Ở tuổi 25, tiền đạo Erling Haaland được cho là sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có bộ sưu tập xế hộp trị giá hơn 300 tỷ đồng.
Nữ streamer Mina Young đăng ảnh check-in với standee Faker tự in, khiến fan T1 phản ứng vì nghi ngờ vi phạm bản quyền hình ảnh.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy biện pháp bảo vệ mới quanh tàu ngầm lớp Oscar II thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong bối cảnh lo ngại về tấn công tầm xa.
Tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này liên tiếp gặp vận may, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, tình duyên khởi sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ.
Cây cảnh độc đáo này khiến nhiều người ngạc nhiên, không chỉ đẹp mê hồn mà còn tỏa hương thơm quyến rũ, hoa nở 300 ngày, đổi màu theo mùa.
Chiến thuật bao vây, phá hủy công sự trận địa, chặn đứng đường tiếp tế hậu cần của quân đội Nga, đã biến pháo đài Pokrovsk thành “quan tài thép”.
Công trình được chia làm 3 khối chức năng vừa tách rời, vừa đan xen, nổi bật nhất là khối nhà chính hình elip lớn tựa bầu trời.
Trong cuộc khai quật ở Nam Moravia, Cộng hòa Séc, các chuyên gia tìm thấy một hiện vật bằng đồng 1.800 tuổi. Đây là vật dụng quan trọng của binh sĩ La Mã.
Apple chuẩn bị trình làng iPhone 18 Fold với màn hình gập, chip 2nm và camera ẩn, định vị sản phẩm xa xỉ với giá khởi điểm gần 50 triệu đồng.
Nhiều loài động vật hoang dã sở hữu năng lực tỏa hương thơm độc đáo, vừa để quyến rũ đối phương, vừa để bảo vệ bản thân, khiến giới khoa học vô cùng ngạc nhiên.
Mới đây, tiệm cơm gà vỉa hè tại Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện của chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster chỉ sản xuất 800 xe trên toàn thế giới.