Hai loại nước chấm Việt được vinh danh nước sốt ngon thế giới

Nước mắm tỏi ớt và mắm nêm Việt Nam được Taste Atlas vinh danh trong top 100 nước sốt ngon nhất thế giới năm 2026, dựa trên đánh giá toàn cầu.

Cẩm nang Ẩm thực Taste Atlas mới đây công bố danh sách 100 loại nước sốt ngon nhất thế giới năm 2026, dựa trên đánh giá của các chuyên gia và cộng đồng thực khách toàn cầu. Đáng chú ý, nước mắm tỏi ớt và mắm nêm truyền thống của Việt Nam đã góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá này, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của ẩm thực Việt trên bản đồ thế giới.

Ảnh minh họa

Theo bảng xếp hạng cập nhật đến ngày 22/1, mắm tỏi ớt xếp ở vị trí 16, trong khi mắm nêm đứng thứ 79. Danh sách được tổng hợp từ 15.925 lượt đánh giá, trong đó có hơn 9.700 lượt đánh giá hợp lệ, bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy.

Mắm tỏi ớt - nước chấm “quốc dân” được đánh giá cao

Taste Atlas mô tả mắm tỏi ớt là loại nước chấm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người Việt, nổi bật với sự cân bằng hài hòa giữa các vị chua ngọt mặn.

Thành phần cơ bản gồm nước mắm, nước cốt chanh hoặc giấm, đường và nước, kết hợp cùng tỏi và ớt băm nhuyễn. Tùy từng vùng miền, nước chấm này có thể được biến tấu thêm hành tím, gừng hoặc rau thơm, tạo nên hương vị đa dạng nhưng vẫn giữ nét đặc trưng.

Ảnh minh họa

Với tính linh hoạt cao, mắm tỏi ớt thường xuất hiện trong nhiều món ăn truyền thống như nem rán, bánh xèo, bún, thịt luộc, hải sản… Nhờ sự dễ kết hợp và hương vị dễ tiếp cận, món chấm này đạt 4,3/5 điểm, trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng cao trong danh sách.

Mắm nêm – hương vị đậm đà mang bản sắc miền Trung

Trong khi đó, mắm nêm loại nước chấm đặc trưng của miền Trung gây ấn tượng mạnh với hương vị đậm và nồng, được làm từ cá cơm lên men.

Để cân bằng mùi vị, mắm nêm thường được pha thêm đường, tỏi, ớt, nước cốt chanh và đặc biệt là dứa băm, tạo nên sự hòa quyện giữa vị mặn, ngọt, chua và mùi thơm đặc trưng. Taste Atlas gợi ý mắm nêm đặc biệt phù hợp khi dùng kèm các món bò, cũng như nhiều món cuốn và đặc sản miền Trung.

Ảnh minh họa

Món chấm này đạt 3,9/5 điểm, phản ánh sự khác biệt về khẩu vị nhưng vẫn được cộng đồng quốc tế ghi nhận giá trị ẩm thực.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là salsa ocopa của Peru với 4,7 điểm. Đây là loại sốt truyền thống có nguồn gốc từ thành phố Arequipa, được chế biến từ phô mai tươi, ớt aji amarillo, sữa và huacatay (bạc hà đen), thường dùng kèm khoai tây luộc, thịt và các món chiên.

Taste Atlas cho biết, các bảng xếp hạng của họ được xây dựng nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực địa phương, khơi gợi niềm tự hào về món ăn truyền thống và truyền cảm hứng khám phá những hương vị mới, thay vì đưa ra kết luận tuyệt đối về nền ẩm thực toàn cầu.

Việc hai loại nước chấm quen thuộc của Việt Nam được vinh danh một lần nữa cho thấy sức sống bền bỉ và bản sắc độc đáo của ẩm thực Việt trong mắt bạn bè quốc tế.