Gợi ý điểm ngắm pháo hoa mừng Đại hội Đảng với view đẹp, dễ di chuyển

Màn pháo hoa tầm cao mừng Đại hội Đảng sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình tối 23/1. Gợi ý những điểm ngắm đẹp, thoáng tầm nhìn, thuận tiện di chuyển cho người dân.

Theo kế hoạch, chương trình pháo hoa diễn ra vào lúc 20h ngày 23/1, với khoảng 10.000 đơn vị pháo hoa các loại. Trong đó có 4.600 quả pháo tầm cao kết hợp hơn 5.000 giàn phun, ống pháo hỏa thuật – quy mô gấp nhiều lần so với các đợt bắn pháo hoa thông thường tại Thủ đô.

Ảnh luongduyenbach

Màn trình diễn được dàn dựng công phu bởi các chuyên gia quốc tế phối hợp cùng lực lượng trong nước, hứa hẹn tạo nên bầu không khí lễ hội rực rỡ và trang trọng.

Vị trí ngắm pháo hoa ở tầm cao

Các khu chung cư, khách sạn và tòa nhà văn phòng có hướng nhìn về Sân vận động quốc gia Mỹ Đình đều có thể quan sát pháo hoa tầm cao. Trong đó, một số vị trí được đánh giá có tầm nhìn đẹp, ít bị che khuất gồm:

Nhiều khu chung cư quanh khu vực Mỹ Đình như The Emerald, MHDI CT5–CT6 (phố Đình Thôn), hai tòa MHDI tại ngã tư Lê Đức Thọ – Trần Hữu Dực, tòa Sudico (phố Mễ Trì), chung cư 789 (phố Mỹ Đình 2), các căn hộ tầng cao The Manor, Mỹ Đình – Sông Đà (phố Trần Văn Lai), Vinhomes Skylake (đường Phạm Hùng), Golden Palace (phố Mễ Trì), tòa A chung cư The Matrix One (phố Lê Quang Đạo), Florence và Iris Garden (phố Trần Hữu Dực).

Ảnh Báo Đại đoàn kết

Bên cạnh đó, các phòng khách sạn ở tầng cao có hướng về sân vận động như Sheraton Hanoi West, Keangnam Landmark 72 cũng là điểm ngắm pháo hoa lý tưởng, tuy nhiên việc chụp ảnh có thể gặp khó do kính màu. Một số tòa nhà văn phòng như Viettel, Agribank, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng cho tầm nhìn đẹp từ các tầng cao.

Vị trí ngắm pháo hoa ở tầm thấp

Ở tầm thấp, người dân có thể quan sát pháo hoa quanh khu vực quảng trường Mỹ Đình, dọc các tuyến đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ và các tuyến đường bên hông Cung Thể thao Dưới nước. Do yêu cầu đảm bảo an ninh, các tuyến đường trực diện sân sẽ bị hạn chế, người xem nên đứng cách điểm bắn khoảng 500m.

Ảnh Fanpage Thủ đô Hà Nội - Việt Nam

Một số tuyến phố phía sau sân như Nguyễn Văn Giáp, Đỗ Xuân Hợp, Phúc Diễn vẫn có thể quan sát pháo hoa, song tầm nhìn không đẹp bằng khu vực phía trước. Ngoài ra, Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy (gần Cung Thiếu nhi Hà Nội) là điểm xem từ xa được nhiều người lựa chọn nhờ không gian thoáng đãng, không bị che khuất, thuận tiện cho việc chụp ảnh và quay video.

Lưu ý để có trải nghiệm trọn vẹn

Để buổi tối ngắm pháo hoa diễn ra suôn sẻ, người dân và du khách nên chủ động đến sớm từ 2–3 tiếng nhằm tránh ùn tắc, đồng thời có thời gian tìm chỗ gửi xe và chọn vị trí đứng phù hợp. Những ngày cuối tháng 1, Hà Nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, vì vậy nên theo dõi hướng gió để tránh đứng ở cuối gió – nơi khói pháo dễ làm giảm tầm nhìn.

Ảnh Fanpage Thủ đô Hà Nội - Việt Nam

Bên cạnh đó, nhiều hàng quán sát khu vực sân vận động sẽ tạm dừng hoạt động phục vụ công tác an ninh. Người xem nên chuẩn bị trước các nhu cầu cá nhân để có một buổi tối thưởng thức pháo hoa trọn vẹn và thoải mái.

Với sự đầu tư công phu và quy mô lớn, màn pháo hoa mừng Đại hội Đảng tại Mỹ Đình không chỉ là sự kiện chính trị – văn hóa ý nghĩa mà còn là điểm hẹn du lịch đặc biệt, góp phần tạo nên một đêm Hà Nội rực rỡ, đáng nhớ trong lòng người dân và du khách.