Giá xăng đồng loạt tăng, giá dầu giảm

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng đồng loạt tăng từ 15h hôm nay, trong đó RON 95 tăng vượt mốc 20.000 đồng/lít.

Chiều 7/8/2025, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít.

Xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít

Trong khi đó, dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít.

Riêng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Giá xăng tăng từ 15h hôm nay. Ảnh: Báo Chính Phủ

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã trải qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Trong phiên điều chỉnh hôm nay, cơ quan điều hành không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON 92, xăng RON 95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo liên bộ Tài chính - Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 31/7 - 6/8) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin cập nhật về chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa nhập khẩu của các đối tác thương mại; OPEC+ quyết định tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 9; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn.

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Tại kỳ điều hành gần nhất (31/7), giá xăng E5 RON92 tăng 122 đồng/lít, lên mức 19.401 đồng/lít; xăng RON95 tăng 131 đồng/lít, lên mức 19.840 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít, xuống 19.068 đồng/lít; dầu hỏa tăng 86 đồng/lít, ở mức 18.714 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 154 đồng/kg, ở mức 15.533 đồng/kg.