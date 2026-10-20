[GALLERY] Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Rộng hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân góp phần tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Chỉ được sản xuất giới hạn 750 chiếc với một số lượng rất ít về Việt Nam, Triumph Speed Twin 1200 TFC có mức giá chính hãng trong khoảng hơn 800 triệu đồng.
Thông tin đăng kiểm của BYD Sealion 8 thế hệ mới (hay có tên gọi là Tang EV) đã bị rò rỉ tại Trung Quốc. Cùng lúc, hãng đã hé lộ thông tin chi tiết nội thất xe.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Thìn có cơ hội khẳng định năng lực, Thân và Tý thuận hợp tác, Tuất cần bình tĩnh.
Mới đây, hình ảnh một chiếc Mitsubishi Outlander 2026 mới màu đen đã xuất hiện tại Việt Nam, xe được chuyên chở di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam.
Trong khi Ranger Raptor hay Super Duty chinh phục người dùng bằng khả năng off-road vượt trội, Châu Âu lại đón nhận Ford Ranger MS-RT Champion Edition đặc biệt.
Sử dụng camera nghiệp vụ, CSGT Hà Nội ghi nhận gần 50 xe dừng, đỗ sai quy định quanh phố cổ, làm căn cứ xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.
Sau thời gian kín tiếng trong chuyện tình cảm, Vương Anh Ole bất ngờ chia sẻ loạt ảnh lễ ăn hỏi bên bạn gái Ngọc Mai.
Wuling và TMT Group chính thức ra mắt Wuling Darion 2026 tại thị trường Việt Nam, xe sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc MPV cỡ nhỏ đô thị.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 20/10/2026, Sư Tử phát huy khả năng sáng tạo, Bọ Cạp cần thận trọng với tiền bạc và tình cảm, tránh để cảm xúc chi phối quyết định.
Tesla đã bắt đầu mở cọc cho Tesla Roadster tại Thái Lan với ba phiên bản Performance, Thrust và Rocket với mức từ 178.000 Baht (khoảng 137,4 triệu đồng)
Lexus TX 2027 được điều chỉnh giá bán và một số trang bị tại thị trường Bắc Mỹ, đáng chú ý là việc tạm ngừng phân phối phiên bản plug-in hybrid TX 550h+.
Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang được triển khai nhiều hạng mục quan trọng với kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.
Á hậu Minh Kiên, Khánh Linh, Khánh My và Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với nhan sắc trẻ trung, quyến rũ.
BYD Han EV 2027 vừa lộ diện trong bảng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện của mẫu xe tích hợp công nghệ sạc siêu nhanh Flash.
Vụ cháy tại khu lán tạm trong ngõ 67 Phùng Khoang, Hà Nội, sáng 19/10 được xác định ban đầu xuất phát từ việc đốt rác, khiến lửa lan rộng.
Smart #2 điện đã xuất hiện tại châu Âu, mang trở lại phong cách quen thuộc mà nhiều người từng yêu thích. Xe có giá khởi điểm 17.900 Bảng (khoảng 23.700 USD).
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất gặp thuận lợi công việc, Hợi, Mùi đón tín hiệu tích cực, Dậu thận trọng khi đưa ra quyết định.
Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại Philippines, với giá bán 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng).
Hệ thống hồ canxi màu xanh ngọc nhiều tầng, diện tích lên đến 500 m2 vừa được ghi nhận bên trong hang Thắng, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Động Thiên Hà nằm ẩn mình trong dãy núi đá vôi hình thành cách đây 250 triệu năm, thuộc lòng núi Tướng, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình).