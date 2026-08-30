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[GALLERY] Toyota Yaris Cross 2027 - động cơ hybrid mạnh hơn, từ 36.540 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Yaris Cross 2027 - động cơ hybrid mạnh hơn, từ 36.540 USD

Mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross vừa chính thức nhận được bản nâng cấp 2027 tại thị trường Anh với những thay đổi về thiết kế, trang bị và hệ truyền động. 

Hải Nam
Hãng xe Toyota vừa công bố phiên bản nâng cấp của Yaris Cross tại thị trường Anh. Đây được xem là đợt làm mới tương đối nhẹ của mẫu SUV cỡ nhỏ, tập trung vào ngoại hình, tiện nghi và đặc biệt là hệ truyền động.
Hãng xe Toyota vừa công bố phiên bản nâng cấp của Yaris Cross tại thị trường Anh. Đây được xem là đợt làm mới tương đối nhẹ của mẫu SUV cỡ nhỏ, tập trung vào ngoại hình, tiện nghi và đặc biệt là hệ truyền động.
Ở bên ngoài, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Toyota Yaris Cross 2027 mới nằm ở lưới tản nhiệt phía trước. Chi tiết này sử dụng họa tiết tổ ong mới và được hoàn thiện đồng màu với thân xe, thay vì tạo sự tương phản như trước. Toyota cũng thiết kế lại cụm đèn pha và bổ sung kiểu mâm hợp kim mới cho một số phiên bản.
Ở bên ngoài, thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Toyota Yaris Cross 2027 mới nằm ở lưới tản nhiệt phía trước. Chi tiết này sử dụng họa tiết tổ ong mới và được hoàn thiện đồng màu với thân xe, thay vì tạo sự tương phản như trước. Toyota cũng thiết kế lại cụm đèn pha và bổ sung kiểu mâm hợp kim mới cho một số phiên bản.
Riêng Yaris Cross GR Sport được trang bị cản trước khác biệt nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Ba màu sơn mới cũng được bổ sung gồm Precious Bronze, Persian Salt và Storm Grey. Thay đổi đáng chú ý nhất trên Yaris Cross mới nằm ở hệ truyền động.
Riêng Yaris Cross GR Sport được trang bị cản trước khác biệt nhằm nhấn mạnh phong cách thể thao. Ba màu sơn mới cũng được bổ sung gồm Precious Bronze, Persian Salt và Storm Grey. Thay đổi đáng chú ý nhất trên Yaris Cross mới nằm ở hệ truyền động.
Toyota đã ngừng cung cấp cấu hình hybrid công suất thấp từng xuất hiện trên các phiên bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, toàn bộ dòng Yaris Cross tại Anh hiện sử dụng hệ truyền động Hybrid 130 công suất 129 mã lực, trước đây chỉ dành cho các phiên bản cao hơn.
Toyota đã ngừng cung cấp cấu hình hybrid công suất thấp từng xuất hiện trên các phiên bản tiêu chuẩn. Thay vào đó, toàn bộ dòng Yaris Cross tại Anh hiện sử dụng hệ truyền động Hybrid 130 công suất 129 mã lực, trước đây chỉ dành cho các phiên bản cao hơn.
Hầu hết phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi khách hàng lựa chọn bản Excel vẫn có thể nâng cấp lên hệ dẫn động bốn bánh. Song song với hệ truyền động, Toyota cũng nâng cấp danh sách trang bị theo từng phiên bản.
Hầu hết phiên bản sử dụng hệ dẫn động cầu trước, trong khi khách hàng lựa chọn bản Excel vẫn có thể nâng cấp lên hệ dẫn động bốn bánh. Song song với hệ truyền động, Toyota cũng nâng cấp danh sách trang bị theo từng phiên bản.
Bản Icon tiêu chuẩn được bổ sung gương chiếu hậu gập tự động và đèn LED với tính năng chiếu xa tự động, bên cạnh mâm 16 inch, camera lùi và màn hình giải trí 9 inch. Phiên bản Design có thêm sạc điện thoại không dây, cảm biến đỗ xe, ghế trước phong cách thể thao và mâm 17 inch thiết kế mới.
Bản Icon tiêu chuẩn được bổ sung gương chiếu hậu gập tự động và đèn LED với tính năng chiếu xa tự động, bên cạnh mâm 16 inch, camera lùi và màn hình giải trí 9 inch. Phiên bản Design có thêm sạc điện thoại không dây, cảm biến đỗ xe, ghế trước phong cách thể thao và mâm 17 inch thiết kế mới.
Cao hơn, Yaris Cross Excel sở hữu mâm 18 inch, ghế kết hợp da với vật liệu tái chế SakuraTouch, cốp điện, vô-lăng sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình trung tâm 11 inch. Bản này còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động. Tùy chọn phối nóc và cột xe màu đen tương phản cũng được bổ sung.
Cao hơn, Yaris Cross Excel sở hữu mâm 18 inch, ghế kết hợp da với vật liệu tái chế SakuraTouch, cốp điện, vô-lăng sưởi, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12 inch và màn hình trung tâm 11 inch. Bản này còn được trang bị cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và hỗ trợ đỗ xe tự động. Tùy chọn phối nóc và cột xe màu đen tương phản cũng được bổ sung.
Trong khi đó, Toyota Yaris Cross 2027 bản GR Sport tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong danh mục với phong cách thể thao, nội thất Ultrasuede và mâm 18 inch, đồng thời có thêm cốp điện và cảnh báo điểm mù.
Trong khi đó, Toyota Yaris Cross 2027 bản GR Sport tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong danh mục với phong cách thể thao, nội thất Ultrasuede và mâm 18 inch, đồng thời có thêm cốp điện và cảnh báo điểm mù.
Toyota Yaris Cross 2027 nâng cấp hiện đã mở đặt hàng tại Anh và dự kiến bàn giao những chiếc đầu tiên vào tháng 9/2026 với mức giá khởi điểm từ 36.540 USD.
Toyota Yaris Cross 2027 nâng cấp hiện đã mở đặt hàng tại Anh và dự kiến bàn giao những chiếc đầu tiên vào tháng 9/2026 với mức giá khởi điểm từ 36.540 USD.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Toyota Yaris Cross 2027 nâng cấp mới.
Hải Nam
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