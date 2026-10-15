[GALLERY] Top ôtô ế ẩm nhất Việt Nam tháng 9/2026, Hyundai Venue góp mặt

Trong tháng 9/2026, top ôtô ế nhất tại thị trường Việt không thay đổi, đáng chú ý là có sự góp mặt của hai gương mặt mới Hyundai Venue và Toyota Wigo.