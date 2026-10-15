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[GALLERY] Hà Nội thí điểm đưa cây xanh vào khoảng trống hạ tầng giao thông

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội thí điểm đưa cây xanh vào khoảng trống hạ tầng giao thông

Hà Nội thí điểm bổ sung cây xanh tại trụ đường sắt đô thị, cầu vượt, hầm chui và nhà chờ xe buýt, hướng tới cải thiện cảnh quan, tận dụng không gian hạ tầng.

Thiên Anh
Hà Nội đang triển khai thí điểm bổ sung cây xanh tại một số công trình giao thông, từng bước đưa mảng xanh vào những không gian vốn chủ yếu là bê tông, sắt thép. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, song hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào phương án thiết kế, chăm sóc và bảo đảm an toàn công trình.
Hà Nội đang triển khai thí điểm bổ sung cây xanh tại một số công trình giao thông, từng bước đưa mảng xanh vào những không gian vốn chủ yếu là bê tông, sắt thép. Giải pháp này được kỳ vọng góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, song hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào phương án thiết kế, chăm sóc và bảo đảm an toàn công trình.
Theo thông tin được các cơ quan báo chí đăng tải, phương án thí điểm của Sở Xây dựng Hà Nội lựa chọn một số vị trí gồm ba trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước khu đô thị Royal City; hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.
Theo thông tin được các cơ quan báo chí đăng tải, phương án thí điểm của Sở Xây dựng Hà Nội lựa chọn một số vị trí gồm ba trụ đường sắt đô thị trên đường Nguyễn Trãi, đoạn trước khu đô thị Royal City; hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.
Tại khu vực đường Nguyễn Trãi, công nhân lắp đặt hệ giàn thép quanh chân các trụ đường sắt trên cao để làm giá đỡ cho chậu cây. Các loại cây được lựa chọn gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử, tạo mảng xanh theo phương đứng thay vì chỉ bố trí cây trên mặt đất.
Tại khu vực đường Nguyễn Trãi, công nhân lắp đặt hệ giàn thép quanh chân các trụ đường sắt trên cao để làm giá đỡ cho chậu cây. Các loại cây được lựa chọn gồm cỏ lan chi, bảy sắc cầu vồng và sử quân tử, tạo mảng xanh theo phương đứng thay vì chỉ bố trí cây trên mặt đất.
Đáng chú ý, hệ giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu bê tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được bố trí nhằm tạo điều kiện cho cây phát triển, đồng thời thuận tiện kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình.
Đáng chú ý, hệ giàn thép được thiết kế ôm quanh thân trụ nhưng không khoan, đục vào kết cấu bê tông. Khoảng cách giữa giàn thép và bề mặt trụ được bố trí nhằm tạo điều kiện cho cây phát triển, đồng thời thuận tiện kiểm tra, theo dõi hiện trạng công trình.
Tại cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ, các khu vực cây trồng cũ được cải tạo, thay thế bằng những hàng trúc bố trí dọc hai bên mái taluy và khu vực chân tường.
Tại cầu vượt Lê Văn Lương – Láng Hạ, các khu vực cây trồng cũ được cải tạo, thay thế bằng những hàng trúc bố trí dọc hai bên mái taluy và khu vực chân tường.
Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu, phương án được công bố là bố trí các chậu cây thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300 m.
Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương – Tố Hữu, phương án được công bố là bố trí các chậu cây thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300 m.
Cây xanh cũng dự kiến được bổ sung tại ba nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, đường Trần Phú và khu vực số 69 Lý Thường Kiệt. Phương án bố trí bồn hoặc chậu cây ở phía sau, hai bên nhà chờ cần bảo đảm không chiếm dụng lối đi của người dân.
Cây xanh cũng dự kiến được bổ sung tại ba nhà chờ xe buýt trên đường Lê Thánh Tông, đường Trần Phú và khu vực số 69 Lý Thường Kiệt. Phương án bố trí bồn hoặc chậu cây ở phía sau, hai bên nhà chờ cần bảo đảm không chiếm dụng lối đi của người dân.
Trước đợt thí điểm này, hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, đã có những dây cúc tần Ấn Độ rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Trước đợt thí điểm này, hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với đại lộ Thăng Long, đã có những dây cúc tần Ấn Độ rủ xuống thành hầm, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng chịu áp lực về mật độ xây dựng và giao thông, tận dụng những khoảng không gian phù hợp tại các công trình hiện hữu để bổ sung cây xanh là hướng tiếp cận đáng chú ý.
Trong bối cảnh đô thị ngày càng chịu áp lực về mật độ xây dựng và giao thông, tận dụng những khoảng không gian phù hợp tại các công trình hiện hữu để bổ sung cây xanh là hướng tiếp cận đáng chú ý.
Thay vì chỉ tập trung vào công viên, vườn hoa và dải cây xanh mặt đất, thành phố có thể nghiên cứu thêm các giải pháp xanh hóa theo chiều đứng tại những vị trí có điều kiện.
Thay vì chỉ tập trung vào công viên, vườn hoa và dải cây xanh mặt đất, thành phố có thể nghiên cứu thêm các giải pháp xanh hóa theo chiều đứng tại những vị trí có điều kiện.
Thiên Anh
#Hà Nội #cây xanh #giao thông #đô thị #cảnh quan #kết cấu

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