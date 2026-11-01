Tử vi 12 cung hoàng đạo 2/11/2026: Thiên Bình cân nhắc khoản chi cho mua sắm

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 2/11/2026, Thiên Bình đón tín hiệu tích cực trong tình cảm, cân nhắc khoản chi cho mua sắm.
Avison Young ghi nhận tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại Hà Nội chỉ đạt 31% trong quý III, trong khi giá bán bình quân vẫn ở mức 108 triệu đồng/m².
Mitsubishi Pajero 2027 đang thu hút lượng lớn khách hàng tại Nhật Bản, với khoảng 80% đơn đặt mua đến từ những người đang sử dụng xe của các thương hiệu khác.
Liên doanh Changan - Ford tại Trung QUốc vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV 7 chỗ Ford Edge L với hàng loạt công nghệ tiên tiến.
Nissan trở lại Triển lãm SEMA 2026 năm nay với sự "hồi sinh" của dòng Sentra Spec-V cùng hai bản concept Z truyền cảm hứng cho người hâm mộ.
Nhiều smartwatch dưới 9 triệu đồng hiện sở hữu thiết kế bền bỉ, pin lâu, theo dõi sức khỏe toàn diện và hỗ trợ luyện tập chuyên sâu.
Jeep Gladiator 35-inch Tire Launch Edition 2027 vừa chính thức được hé lộ, mẫu xe bán tải này sở hữu bộ lốp 35 inch từ nhà máy thẳng đến tay người tiêu dùng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dậu nổi bật về vận may, trong khi tuổi Tuất cần thận trọng trước biến động.
Hoa hậu Thanh Thủy gây chú ý với loạt hình ảnh đời thường trẻ trung, khoe vóc dáng thon gọn cùng vòng eo nhỏ nhắn.
Một phần mặt đường Vành đai 2,5 đoạn Khương Trung – Đầm Hồng đã được thảm nhựa. Tuy nhiên, công trường vẫn thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giờ cao điểm.
Năm nay, Châu Bùi rủ Binz hóa thân thành hai nhân vật đình đám trong White Chicks, tiếp nối loạt màn biến hóa ấn tượng trước đó.
Hot girl Hàn Hằng gây chú ý với màn hóa thân thành nàng tiên Tinker Bell xinh đẹp trong bộ ảnh đón Halloween.
Hơn 5.000 người dự kiến hội tụ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cổ vũ nam sinh Lý Thái Dương chinh phục vòng nguyệt quế Olympia.
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Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/11/2026, Sư Tử có cơ hội khẳng định bản thân, không nên đầu tư tài chính khi chưa đánh giá đầy đủ rủi ro.
Toyota Land Cruiser 75th Anniversary mới dành cho thị trường Mỹ là phiên bản kỷ niệm 75 năm kết hợp giữa phong cách hoài cổ và khả năng vượt địa hình nâng cấp.
Mercedes-Benz CLA 200 electric 2026 mới vừa ra mắt Việt Nam là mẫu sedan thuần điện hạng sang mang phong cách thể thao trẻ trung và có giá bán dễ tiếp cận.
Sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, giá nhiều mẫu iPhone cũ giảm mạnh, mở ra cơ hội nâng cấp tiết kiệm với ngân sách từ 11 triệu đồng.
Siêu xe Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam sẽ là phần thưởng cho khách hàng mua căn hộ tại Solina Luxury Apartments mà Cường Đô la phối hợp đầu tư.
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Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội đang được bổ sung cây xanh, góp phần làm mềm những khối bê tông và tạo diện mạo mới cho không gian đô thị.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đồng hành trong cuộc sống. Cả hai nhiều lần lựa chọn trang phục có phong cách tương đồng.