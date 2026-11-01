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Ford Edge L 2027 ra mắt - sở hữu màn hình 27 inch, cam 540 và công nghệ AI

Số hóa - Xe

Ford Edge L 2027 ra mắt - sở hữu màn hình 27 inch, cam 540 và công nghệ AI

Liên doanh Changan - Ford tại Trung QUốc vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng SUV 7 chỗ Ford Edge L với hàng loạt công nghệ tiên tiến.

Nguyễn Anh
Mẫu xe SUV Ford Edge L 2027 nâng cấp mới tại thị trường Trung Quốc đã nhận được nhiều tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất cùng nâng cấp công nghệ cabin mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ lớn.
Mẫu xe SUV Ford Edge L 2027 nâng cấp mới tại thị trường Trung Quốc đã nhận được nhiều tinh chỉnh về thiết kế ngoại thất cùng nâng cấp công nghệ cabin mạnh mẽ, tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV cỡ lớn.
Ở phiên bản nâng cấp mới, Ford Edge L mang diện mạo sắc nét hơn nhờ các chi tiết được cải tiến ở cả phần đầu và đuôi xe. Bộ lưới tản nhiệt hình thoi được mở rộng về chiều ngang, kết hợp hài hòa với cụm đèn chiếu sáng LED đã tinh chỉnh lại cùng các chi tiết mạ chrome hiện đại. Cản trước của xe cũng được tái thiết kế theo phong cách tối giản với hai hốc gió thẳng đứng ở hai bên.
Ở phiên bản nâng cấp mới, Ford Edge L mang diện mạo sắc nét hơn nhờ các chi tiết được cải tiến ở cả phần đầu và đuôi xe. Bộ lưới tản nhiệt hình thoi được mở rộng về chiều ngang, kết hợp hài hòa với cụm đèn chiếu sáng LED đã tinh chỉnh lại cùng các chi tiết mạ chrome hiện đại. Cản trước của xe cũng được tái thiết kế theo phong cách tối giản với hai hốc gió thẳng đứng ở hai bên.
Dù giữ nguyên kiểu dáng thân xe truyền thống, Ford Edge L mới cung cấp cho khách hàng thêm các tùy chọn mâm hợp kim đa chấu với kích thước đa dạng từ 19, 20 đến 21 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng chóa tối màu được làm gọn gàng hơn, kết hợp cùng cửa cốp và cản sau hoàn thiện lại giúp tổng thể đuôi xe trở nên liền mạch.
Dù giữ nguyên kiểu dáng thân xe truyền thống, Ford Edge L mới cung cấp cho khách hàng thêm các tùy chọn mâm hợp kim đa chấu với kích thước đa dạng từ 19, 20 đến 21 inch. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED dạng chóa tối màu được làm gọn gàng hơn, kết hợp cùng cửa cốp và cản sau hoàn thiện lại giúp tổng thể đuôi xe trở nên liền mạch.
Về mặt kích thước, Edge L sở hữu chiều dài tổng thể 5.011 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Thông số này tương đương với mẫu SUV đàn anh Ford Explorer khi chỉ ngắn hơn 39 mm chiều dài và 75 mm khoảng cách giữa hai trục bánh xe. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe nằm ở khung gầm, khi Edge L sở hữu hệ dẫn động cầu trước FWD thay vì nền tảng dẫn động cầu sau RWD của Explorer.
Về mặt kích thước, Edge L sở hữu chiều dài tổng thể 5.011 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 2.950 mm. Thông số này tương đương với mẫu SUV đàn anh Ford Explorer khi chỉ ngắn hơn 39 mm chiều dài và 75 mm khoảng cách giữa hai trục bánh xe. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu xe nằm ở khung gầm, khi Edge L sở hữu hệ dẫn động cầu trước FWD thay vì nền tảng dẫn động cầu sau RWD của Explorer.
Khoang cabin của Ford Edge L vẫn giữ nguyên kết cấu 3 hàng ghế linh hoạt, nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm độ phân giải 4K kích thước 27 inch kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ thống thông tin giải trí khi tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155, vận hành trên nền tảng phần mềm Ford SYNC Max hỗ trợ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
Khoang cabin của Ford Edge L vẫn giữ nguyên kết cấu 3 hàng ghế linh hoạt, nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm độ phân giải 4K kích thước 27 inch kết hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ thống thông tin giải trí khi tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8155, vận hành trên nền tảng phần mềm Ford SYNC Max hỗ trợ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
Phiên bản tiêu chuẩn (Fashion) sở hữu trang bị phong phú bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, ghế bọc da tổng hợp, hệ thống triệt tiêu tiếng ồn chủ động cùng gói hỗ trợ lái Co-Pilot360 đạt cấp độ 2. Đối với phiên bản cao cấp hơn (Supreme), xe được bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), dàn âm thanh B&amp;O cao cấp, hệ thống camera quan sát toàn cảnh 540 độ.
Phiên bản tiêu chuẩn (Fashion) sở hữu trang bị phong phú bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 3 vùng, ghế bọc da tổng hợp, hệ thống triệt tiêu tiếng ồn chủ động cùng gói hỗ trợ lái Co-Pilot360 đạt cấp độ 2. Đối với phiên bản cao cấp hơn (Supreme), xe được bổ sung màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), dàn âm thanh B&O cao cấp, hệ thống camera quan sát toàn cảnh 540 độ.
Hàng ghế thứ hai được nâng cấp lên dạng thương gia (Captain Chairs) tích hợp đệm tựa chân chỉnh điện, tính năng sưởi ấm và thông gió tiện nghi. Ford Edge L phiên bản nâng cấp mới tiếp tục duy trì hai tùy chọn hệ truyền động. Thứ nhất là động cơ xăng 2.0L EcoBoost Turbo sản sinh công suất tối đa 249 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.
Hàng ghế thứ hai được nâng cấp lên dạng thương gia (Captain Chairs) tích hợp đệm tựa chân chỉnh điện, tính năng sưởi ấm và thông gió tiện nghi. Ford Edge L phiên bản nâng cấp mới tiếp tục duy trì hai tùy chọn hệ truyền động. Thứ nhất là động cơ xăng 2.0L EcoBoost Turbo sản sinh công suất tối đa 249 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.
Thứ hai là hệ truyền động 2.0L Hybrid cho tổng công suất kết hợp 275 mã lực. Cấu hình này đi cùng hộp số tự động vô cấp eCVT giúp xe đạt quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.188 km chỉ với một bình xăng đầy. Cả hai cấu hình động cơ đều có các tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, tùy phiên bản.
Thứ hai là hệ truyền động 2.0L Hybrid cho tổng công suất kết hợp 275 mã lực. Cấu hình này đi cùng hộp số tự động vô cấp eCVT giúp xe đạt quãng đường di chuyển tối đa lên tới 1.188 km chỉ với một bình xăng đầy. Cả hai cấu hình động cơ đều có các tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh, tùy phiên bản.
Việc duy trì song song động cơ xăng và hybrid giúp Edge L tiếp tục đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng tại Trung Quốc, trong bối cảnh các dòng xe điện hóa ngày càng mở rộng thị phần. Tại thị trường Trung Quốc, Ford Edge L bản nâng cấp có giá bán dao động từ 229.800 đến 299.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 890,19 triệu - 1,16 tỷ đồng).
Việc duy trì song song động cơ xăng và hybrid giúp Edge L tiếp tục đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng tại Trung Quốc, trong bối cảnh các dòng xe điện hóa ngày càng mở rộng thị phần. Tại thị trường Trung Quốc, Ford Edge L bản nâng cấp có giá bán dao động từ 229.800 đến 299.800 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 890,19 triệu - 1,16 tỷ đồng).
Nguyễn Anh
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