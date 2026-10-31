[GALLERY] Puka khoe ảnh sinh nhật, nhan sắc trẻ trung khiến netizen xuýt xoa

Không chỉ gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, bà xã Gin Tuấn Kiệt còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung sau sinh con.
Không chỉ gây ấn tượng với phong cách gợi cảm, bà xã Gin Tuấn Kiệt còn khiến nhiều người trầm trồ bởi vóc dáng thon gọn và nhan sắc trẻ trung sau sinh con.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 1/11/2026, Sư Tử có cơ hội khẳng định bản thân, không nên đầu tư tài chính khi chưa đánh giá đầy đủ rủi ro.
Toyota Land Cruiser 75th Anniversary mới dành cho thị trường Mỹ là phiên bản kỷ niệm 75 năm kết hợp giữa phong cách hoài cổ và khả năng vượt địa hình nâng cấp.
Mercedes-Benz CLA 200 electric 2026 mới vừa ra mắt Việt Nam là mẫu sedan thuần điện hạng sang mang phong cách thể thao trẻ trung và có giá bán dễ tiếp cận.
Sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt, giá nhiều mẫu iPhone cũ giảm mạnh, mở ra cơ hội nâng cấp tiết kiệm với ngân sách từ 11 triệu đồng.
Siêu xe Lamborghini Temerario đầu tiên về Việt Nam sẽ là phần thưởng cho khách hàng mua căn hộ tại Solina Luxury Apartments mà Cường Đô la phối hợp đầu tư.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất có cơ hội đón vận may trong công việc, tình cảm thuận lợi.
Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội đang được bổ sung cây xanh, góp phần làm mềm những khối bê tông và tạo diện mạo mới cho không gian đô thị.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đồng hành trong cuộc sống. Cả hai nhiều lần lựa chọn trang phục có phong cách tương đồng.
Từ bàn phím phím tròn phong cách vintage đến mẫu gaming 8.000Hz siêu nhanh, những sản phẩm này đang thu hút nhiều tín đồ công nghệ.
Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt lớn nhất của mẫu SUV Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam so với 2 phiên bản còn lại là hệ truyền động bên dưới nắp ca-pô.
Sau màn ra mắt đầy ấn tượng của bản Coupe, Aston Martin tiếp tục khiến giới mê xe toàn cầu phải trầm trồ khi chính thức trình làng Valhalla Spider mui trần mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 31/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại tình cảm, trong khi Sư Tử mạnh dạn phát huy năng lực, đón nhận những thay đổi tích cực.
Nhân dịp Huỳnh Viann tròn 11 tuổi, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ về tính cách, sở thích và sự trưởng thành của con gái.
Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe MPV Suzuki XL7 2027 nâng cấp với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, màu sắc và lựa chọn phiên bản.
Từ một dự án điện ảnh, Nhã Phương và Như Vân ngày càng gắn bó trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.
Lamborghini ra mắt Temerario Tettonero với phong cách phối hai tông màu đầy ấn tượng. Đáng tiếc, không có sự thay đổi nào về mặt kỹ thuật trên mẫu siêu xe này.
Mercedes-Benz Việt Nam vừa ra mắt dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class mới, mang đến hai phiên bản gồm S 480 và S 580 e sử dụng động cơ plug-in hybrid.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Hợi có cơ hội đón tin vui, trong khi tuổi Ngọ và Tuất phát huy thế mạnh.
Lê Khanh, bạn gái ca sĩ Quân A.P gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách sành điệu. Cô được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt”.
Tuyến ngõ từng chật hẹp, xuống cấp ở Hà Nội được cải tạo với mặt cắt ngang theo phương án 21,5 m, hướng tới năng lực lưu thông và kết nối các trục đường lớn.