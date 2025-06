Du khách Đà Nẵng hào hứng với đêm tổng duyệt lễ hội pháo hoa

Đại sân khấu mang hình ảnh Ngũ Hành Sơn với diện tích lên đến 1.605,8m² chính thức được thắp sáng trong đêm 30/5. Ngay từ chiều ngày 30/5, sân khấu có quy mô hoành tráng bậc nhất trong suốt lịch sử 15 năm của lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đã sẵn sàng cho đêm khai mạc.

Toàn bộ hệ thống đèn LED sàn thế hệ mới giúp khán giả nâng tầm trải nghiệm thị giác, đồng thời tối ưu góc nhìn từ mọi vị trí khán đài và âm thanh vòm được nâng cấp đã sẵn sàng để tôn vinh cả phần biểu diễn pháo hoa lẫn concert trực tiếp.

Buổi tổng duyệt cho đêm Khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) được mong chờ nhất trong mùa hè đã bắt đầu. Dù trời mưa, nhưng không làm giảm đi không khí tổng duyệt gấp rút. Tinh thần và nhiệt huyết của các nghệ sĩ tại sân khấu bên sông Hàn vẫn nóng hơn bao giờ hết.

“Sàn diễn” đỉnh cao từ các ngôi sao nhạc Việt đình đám tại sân khấu bên sông Hàn hứa hẹn một đêm Khai mạc không chỉ mãn nhãn với màn tranh tài ánh sáng giữa đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Phần Lan, mà còn bùng nổ với một đêm concert không thể hấp dẫn hơn.

Với chủ đề “Tinh hoa văn hoá”, các tiết mục nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa đặc trưng của hai quốc gia được thể hiện qua âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu hiện đại. Ngay trong đêm tổng duyệt, rất nhiều du khách đã không ngừng nhún nhảy với các ca khúc “bắt trend” từng làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc trong thời gian qua.

Sự xuất hiện của ca nương Kiều Anh mang đến một làn gió mới đầy hứng khởi cho DIFF 2025. Hoá thân thành Sơn Tinh Công Chúa giáng trần, “chị đẹp” Kiều Anh khuấy động đêm nhạc với tiết mục “Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn” từng nằm trên top trending youtube tại cuộc thi “Chị đẹp đạp gió 2024”. Múa lên đồng, chơi đàn nguyệt, múa trống và giọng ca khiến nhiều người sởn da gà, Kiều Anh hứa hẹn mang đến cho đêm khai mạc DIFF 2025 một màn trình diễn mãn nhãn với tinh thần tôn vinh văn hoá Việt – đúng với chủ đề của đêm khai mạc.

Là một gương mặt quen thuộc trong nhiều mùa DIFF, Divo Tùng Dương với giọng ca nội lực tiếp tục mang đến những màn trình diễn đầy biến hoá, khi sâu lắng hào hùng với “Đất nước lời ru” của Văn Thành Nho, lúc du dương ma mị trong giai điệu nhạc jazz với ca khúc “Fly me to the moon” của Bart Howard - ca khúc đầu tiên từng được phát trên mặt trăng khi tàu Apollo 11 làm nên dấu mốc lịch sử cho nhân loại.

Ca sĩ Thu Hằng, cựu quán quân Sao Mai, tiếp nối không khí hào hùng bằng ca khúc “Bình minh Đà Nẵng”, như một lời tự sự đầy tự hào về vùng đất bên sông Hàn đang từng ngày vươn lên mạnh mẽ, sẵn sàng cho một kỷ nguyên mới.

Nguyễn Trần Trung Quân với giọng ca điêu luyện truyền tải lòng tự hào Việt Nam qua ca khúc “Khát vọng là người Việt”. Cùng với đó, các điệu nhảy truyền thống tái hiện không khí lễ hội rộn ràng của đất nước Phần Lan, các vũ điệu sôi động của Vũ đoàn Bà Nà Hills, Mai Trắng, Hoàng Thông, Sắc Việt… đã làm nên một bữa tiệc đầy cảm xúc.

Với sân khấu tăng đến 60% so với DIFF 2024, có khả năng mở ra nhiều tạo hình độc đáo và hệ thống âm thanh được nâng cấp toàn diện, đêm tổng duyệt đã mang đến một màn trình diễn hoàn hảo cho phần concert trực tiếp.

Là đội đầu tiên mở màn cho mùa DIFF 2025, đội Việt Nam 1 lựa chọn chủ đề “Tinh hoa văn hoá” với hơn 5.000 quả pháo các loại, sẽ mang đến hơn 100 hiệu ứng rực rỡ và đa dạng, đưa du khách bước vào một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc hoà quyện cùng sắc màu pháo hoa. Trong khi đó, đội Phần Lan gửi gắm mong muốn kết nối văn hóa cội nguồn của dân tộc trong màn trình diễn “Northern Lights” lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang Bắc Âu.

Đêm khai mạc DIFF 2025 chính thức diễn ra vào tối thứ 7, ngày 31/5 với màn so tài giữa đội chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch DIFF 2024 Phần Lan. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Việt Nam từ lúc 20h10.