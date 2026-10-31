Dự đoán ngày 1/11/2026 cho 12 con giáp: Tuất có cơ hội gặp ý trung nhân

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Tuất có cơ hội đón vận may trong công việc, tình cảm thuận lợi.
Kpă Sa rời TP HCM về Gia Lai năm 2019, phụ giúp gia đình làm đồng áng, cải tạo khu vườn và ghi lại cuộc sống thường ngày qua video.
Nhiều công trình giao thông tại Hà Nội đang được bổ sung cây xanh, góp phần làm mềm những khối bê tông và tạo diện mạo mới cho không gian đô thị.
Diệp Lâm Anh và Phạm Kiên thường xuyên đồng hành trong cuộc sống. Cả hai nhiều lần lựa chọn trang phục có phong cách tương đồng.
Từ bàn phím phím tròn phong cách vintage đến mẫu gaming 8.000Hz siêu nhanh, những sản phẩm này đang thu hút nhiều tín đồ công nghệ.
Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt lớn nhất của mẫu SUV Mercedes-Benz GLC 350 e 4Matic tại Việt Nam so với 2 phiên bản còn lại là hệ truyền động bên dưới nắp ca-pô.
Sau màn ra mắt đầy ấn tượng của bản Coupe, Aston Martin tiếp tục khiến giới mê xe toàn cầu phải trầm trồ khi chính thức trình làng Valhalla Spider mui trần mới.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 31/10/2026, Bọ Cạp có cơ hội nhìn lại tình cảm, trong khi Sư Tử mạnh dạn phát huy năng lực, đón nhận những thay đổi tích cực.
Nhân dịp Huỳnh Viann tròn 11 tuổi, Hoa hậu Hà Kiều Anh chia sẻ về tính cách, sở thích và sự trưởng thành của con gái.
Suzuki Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu xe MPV Suzuki XL7 2027 nâng cấp với nhiều nâng cấp đáng chú ý về thiết kế, màu sắc và lựa chọn phiên bản.
Từ một dự án điện ảnh, Nhã Phương và Như Vân ngày càng gắn bó trong cả công việc lẫn cuộc sống đời thường.
Lamborghini ra mắt Temerario Tettonero với phong cách phối hai tông màu đầy ấn tượng. Đáng tiếc, không có sự thay đổi nào về mặt kỹ thuật trên mẫu siêu xe này.
Mercedes-Benz Việt Nam vừa ra mắt dòng xe siêu sang Mercedes-Maybach S-Class mới, mang đến hai phiên bản gồm S 480 và S 580 e sử dụng động cơ plug-in hybrid.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Hợi có cơ hội đón tin vui, trong khi tuổi Ngọ và Tuất phát huy thế mạnh.
Lê Khanh, bạn gái ca sĩ Quân A.P gây chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào và phong cách sành điệu. Cô được nhiều cư dân mạng ưu ái gọi là “Lưu Diệc Phi phiên bản Việt”.
Tuyến ngõ từng chật hẹp, xuống cấp ở Hà Nội được cải tạo với mặt cắt ngang theo phương án 21,5 m, hướng tới năng lực lưu thông và kết nối các trục đường lớn.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 30/10/2026, Cự Giải nên tin vào trực giác, trong khi đó Thiên Bình có cơ hội củng cố sự nghiệp.
Hồng Ngọc, Thu Minh và Đoan Trang dành thời gian ôn lại những kỷ niệm từ thuở mới vào nghề.
Những khoảnh khắc Lisa – con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển làm quen với bộ môn ballet khiến nhiều khán giả thích thú.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tý có cơ hội cải thiện tình cảm, tuổi Tỵ và Dậu thuận lợi hơn trong công việc.
Bentley đã tiết lộ phiên bản First Edition của mẫu SUV Torcal hoàn toàn mới, kết hợp hệ động lực 888PS mạnh mẽ nhất của dòng xe với một loạt các tùy chọn...
Mẫu xe sedan hạng sang BMW i7 (G70 LCI)2027 nâng cấp vừa ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá khởi điểm 6,999 triệu baht (tương đương khoảng 5,4 tỷ đồng).