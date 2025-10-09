Hà Nội

Đột nhập xưởng đóng giày truyền thống ở Iraq

Thế giới

Những người thợ đóng giày ở Mosul (Iraq) đang cố gắng "hồi sinh" nghề thủ công xưa, tạo ra việc làm và hy vọng sau nhiều năm xung đột.

An An (Theo AJ)
Theo Al Jazeera, trong những con hẻm nhỏ ở Phố cổ Mosul, nơi từng là trung tâm đầy tự hào của ngành đóng giày Iraq, các xưởng đóng giày đang trở nên sôi động trở lại. (Nguồn ảnh: Tổ chức Di cư Quốc tế/AJ)
Nghề đóng giày ở Iraq, được gọi là al-qandarjiya, phát triển mạnh mẽ dưới thời Abbasid. Tuy nhiên, nghề truyền thống đáng tự hào này gần như biến mất vào năm 2014 khi phiến quân IS chiếm đóng Mosul. Các xưởng và nhà máy bị đánh bom, cướp bóc hoặc bỏ hoang.
50 nhà máy sản xuất giày ở Mosul đã giảm xuống còn chưa đến 10, khiến hàng nghìn thợ đóng giày thất nghiệp và tay nghề của họ có nguy cơ biến mất. Tuy nhiên, sau nhiều năm xung đột và tàn phá, những nghệ nhân như Saad Abdul Aal (ảnh), 58 tuổi, đang nỗ lực "hồi sinh" nghề truyền thống của họ.
“Điều này không dễ dàng, nhưng chúng tôi đang từng bước tiến lên”, ông Aal chia sẻ. Mỗi đôi giày phản ánh nhiều giờ làm việc cẩn thận tại xưởng của Abdul Aal ở Mosul.
“Giày của chúng tôi làm bằng da thật, bền bỉ. Giày nhập khẩu nhìn bề ngoài có vẻ hấp dẫn, nhưng chất lượng lại kém. Ngược lại, giày sản xuất tại nhà máy của tôi có hình thức tương tự giày nhập khẩu nhưng chất lượng lại vượt trội hơn. Đó là điều khiến chúng tôi tự hào”, Abdul Aal chia sẻ.
Người công nhân Ahmed al-Haj Ghanem cẩn thận cắt da – một kỹ năng mà ông đã hoàn thiện trong hơn một thập kỷ.
“Chúng tôi đã bắt đầu làm nghề này từ hơn 40 năm trước. Tôi đã gắn bó với nó từ đó đến nay”, Abdul Aal cho biết thêm.
Hiện nay, Abdul Aal sản xuất khoảng bốn đôi giày mỗi ngày - ít hơn trước, nhưng đủ để duy trì hoạt động kinh doanh.
Sự cạnh tranh từ hàng nhập khẩu giá rẻ rất khốc liệt, nhưng Abdul Aal khẳng định nghề thủ công của Iraq vẫn có lợi thế.
Mỗi đôi giày đều mất nhiều giờ làm việc tỉ mỉ.
Abdul Aal thực hiện việc kiểm tra chất lượng cuối cùng của một đôi giày da trước khi đưa ra thị trường.
