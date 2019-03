Điểm đến mới ở Sa Pa khiến Hội con nhà giàu Việt mê mẩn

Mà đặc biệt, không phải ở đâu xa xôi đâu, ngay tại Sa Pa – thành phố mờ sương thân thuộc thôi! Ở đây có gì “hot” mà thu hút hội Rich Kids đến thế?!

Trong không khí bốn mùa mát mẻ, khung trời trong trẻo đầy mộng mơ kết hợp hài hòa với vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên, Sa Pa từ lâu vốn đã được coi là cõi bồng lai đối với bất cứ ai đã đặt chân tới đây. Nhưng nếu để nói đến địa điểm check in “chanh sả” ở Sa Pa mấy năm trở về trước thì … thực sự còn đếm trên đầu ngón tay. Ngạc nhiên thay, chỉ trong một năm trở lại đây thôi, qua những bức ảnh check in lung linh của hội Rich Kids, người ta ngỡ ngàng vì sự chuyển mình nhanh đến chóng mặt của Sa Pa kể từ khi có “một Châu Âu” giữa lòng thị trấn. Châu Âu đó chính là Hotel de la Coupole MGallery by Sofitel- khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế - đứa con mới của Tập đoàn Sun Group và kiến trúc sư lừng danh thế giới Bill Bensley.

Lấy cảm hứng từ phong cách thời trang Haute Couture đậm chất Paris hoà quyện với bản sắc dân tộc vùng núi cao Sa Pa, Hotel de la Coupole mang một vẻ đẹp vừa quyến rũ, lãng mạn lại không kém phần sang trọng, lộng lẫy. 249 phòng khách sạn có thể nói là 249 “tác phẩm” độc đáo với sắc màu, họa tiết sống động tái hiện lại câu chuyện về cuộc sống của người Pháp giữa những bộ tộc ở Sa Pa những năm 1920 - 1930. Có thể thấy rõ sự hòa trộn kỳ diệu này trong từng nét kiến trúc của khách sạn, hay trong hàng ngàn bức vẽ thời trang và những món đồ cổ như rương hòm, mũ, ống chỉ, những bộ váy lấp lánh, vòng cổ họa tiết bộ tộc vùng cao…