Điều đáng ngưỡng mộ của ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Huế

Kho tri thức

Điều đáng ngưỡng mộ của ngôi trường nổi tiếng nhất xứ Huế

Tọa lạc bên bờ sông Hương, Quốc học Huế là ngôi trường trung học danh tiếng lâu đời, mang dấu ấn lịch sử và bản sắc văn hóa Cố đô.

Quốc Lê
Tuổi đời hơn một thế kỷ. Trường Quốc học Huế chính thức ra đời vào ngày 23/10/1896 theo sắc chỉ của vua Thành Thái, là một trong những ngôi trường trung học lâu đời nhất Việt Nam.
Được xây trên khu đất từng là căn cứ hải quân hoàng gia. Trường được xây dựng trên nền của Dinh Thủy sư (nơi huấn luyện binh lính đường thủy của quân đội triều Nguyễn), ban đầu chỉ là một ngôi trường kiểu cũ với ba tòa nhà tranh vách đất, trước khi được xây dựng lại theo phong cách Pháp sau này.
Tên gọi thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử. Qua các thời kỳ, trường từng mang nhiều tên khác nhau như École Primaire Supérieur, Lycée Khải Định hay trường trung học mang tên Ngô Đình Diệm trước khi quay về tên Quốc học từ năm 1956.
Nơi ươm mầm nhiều lãnh đạo và danh nhân. Quốc học Huế là nơi học tập của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cùng nhiều nhà thơ, nhà khoa học và nghệ sĩ.
Luôn nằm trong top các trường có điểm thi đại học cao nhất nước. Quốc học Huế luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về kết quả thi tuyển sinh đại học, chứng tỏ chất lượng đào tạo vượt trội và ổn định.
Giữ nhiều kỷ lục tại “Đường lên đỉnh Olympia”. Đây là ngôi trường có số lượng thí sinh vào vòng chung kết và đoạt vòng nguyệt quế nhiều bậc nhất trong chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” — cuộc thi trí tuệ học đường hàng đầu Việt Nam.
Trường là biểu tượng của tinh thần “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Khẩu hiệu này không chỉ là phương châm giáo dục mà còn phản ánh sứ mệnh lịch sử của trường trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước từ hơn một thế kỷ qua.
Được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Quốc học Huế không chỉ là nơi dạy học mà còn được Nhà nước xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt, lưu giữ giá trị kiến trúc, văn hóa và lịch sử lâu dài.
Quốc Lê
