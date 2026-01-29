Hà Nội

Á hậu Hoàng My khoe ảnh bên con gái sau tuyên bố chia tay bạn trai

Giải trí

Sau xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp bên con gái, cho thấy cuộc sống hiện tại vẫn bình yên.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hoàng My)
Chia sẻ khoảnh khắc đưa con gái Ayla đi dạo, Á hậu Hoàng My viết: "Con đường phía trước sẽ có em, có mẹ và bình yên".
Hoàng My và bố bé Ayla vừa 'đường ai nấy đi'. Về người cũ, nàng hậu chưa từng tiết lộ danh tính, hình ảnh rõ mặt người đàn ông này. Lần cuối cùng Hoàng My chia sẻ hình ảnh bên bố bé Ayla là vào tháng 11/2025. Khi đó, nàng hậu nhắn nhủ bạn trai: "Cảm ơn Ayla và ‘người bạn’ đã đong đầy tim mẹ những phút giây sinh nhật hạnh phúc trọn vẹn".
Hoàng My sống ở Áo cùng con gái trong ít năm qua. Trong ảnh, nàng hậu cùng bé Ayla đến một viện bảo tàng ở Vienna, Áo.
Thỉnh thoảng, Hoàng My đưa con gái đầu lòng trở về Việt Nam.
Nàng hậu cho biết, con gái sống tình cảm. "Ayla được gần 19 tháng rồi, biết lấy nón, lấy giày cho mẹ mỗi khi hai mẹ con ra đường. Thấy xu rơi ở đâu cũng lụm đưa cho mẹ. Mới tí tuổi mà biết giúp mẹ làm giàu rồi. Vài bữa biết đếm mẹ cho làm thủ quỹ nhé", Hoàng My viết.
Hạnh phúc của Hoàng My khi được cùng con gái tận hưởng những khoảnh khắc đơn giản thôi nhưng nhẹ nhàng.
"Có em, mẹ biết sống trong từng phút giây là gì, và hiện tại này thật quý giá với mẹ. Mẹ biết mình đang sống trong thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời. Một ngày khi em lớn lên rời xa vòng tay của mẹ, ký ức khi em còn bé xíu sẽ là những điều ngọt ngào nhất để mẹ nhìn lại và mỉm cười", Hoàng My bày tỏ.
Con gái Hoàng My càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.
Hoàng My đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô từng ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.
Hoàng My tham gia các gameshow, sự kiện giải trí trước khi dành nhiều thời gian cho con gái nhỏ.
