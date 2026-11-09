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Chính trị

Đề xuất ngày 27/7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung ngày 27/7 người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Thiên Tuấn

Sáng 9/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

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Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội. Ảnh: Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Sỹ Hội, đoàn Nghệ An cho biết, dự thảo Bộ luật Lao động quy định hằng năm người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 11 ngày, nay bổ sung thêm ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, nâng tổng số ngày nghỉ lên 12 ngày.

Vị đại biểu này tiếp tục đề nghị Quốc hội bổ sung vào luật quy định ngày 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ) hằng năm là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Giải thích cho đề xuất nêu trên, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội cho biết, hiện nay đất nước ta đã có nhiều đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm đối với người có công.

Bên cạnh đó, hướng đến dịp 27/7 hằng năm, công tác tuyên truyền, giáo dục được chủ động chú trọng. Các tổ chức, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương có nhiều hoạt động thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

“Bản thân tôi là đại biểu hoạt động tại cơ sở, qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân nơi công tác, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung ngày 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương”, ông Hội nói.

Trước đó, tại phiên thảo luận ở tổ, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Đoàn ĐBQH Vĩnh Long) cũng đồng tình với đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 vào danh sách ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động.

Theo đại biểu, hiện nay số ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động Việt Nam là 12 ngày, so với các nước còn chưa cao. Thêm vào đó, sự phân bổ số ngày nghỉ cho các kỳ, quý trong năm chưa đều.

Nữ đại biểu cho rằng, ngày 27/7 mang ý nghĩa lịch sử, chính trị hết sức quan trọng và nhân văn sâu sắc, là dịp để toàn xã hội tri ân người có công, giáo dục truyền thống yêu nước, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ trẻ.

#quốc hội #ngày 27/7 #thương binh liệt sĩ #ngày nghỉ #nghỉ lễ

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