Cúc mâm xôi nở sớm trước Tết, nhiều nơi kêu gọi 'giải cứu'

Kinh doanh

Trước thực trạng cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm khiến người trồng có nguy cơ thua lỗ, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh ở TP HCM chung tay "giải cứu".

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, người nông dân miền Tây đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng vì hàng vạn chậu cúc mâm xôi đồng loạt nở sớm. Ảnh: Vietnambiz
Trước tình trạng đó, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh tại TP HCM chung tay “giải cứu” cúc mâm xôi, lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nhà vườn giảm bớt khó khăn. Ảnh: Tiền phong
Nhiều tiểu thương chủ động kết nối trực tiếp với nhà vườn, đưa hoa lên thành phố tiêu thụ. Ảnh: Người lao động
Trên chợ mạng cũng xuất hiện nhiều bài đăng giải cứu cúc mâm xôi cho bà con miền Tây. Ảnh chụp màn hình
Theo khảo sát, cúc mâm xôi có giá dao động từ 70.000 - 100.000 đồng/chậu, tùy loại, thậm chí có nơi rao bán chỉ 50.000 đồng/chậu. Ảnh: Facebook
Những chậu cúc mâm xôi tán to từ 0,9 - 1,1 mét, độ bền từ 4 - 6 tuần, thoải mái chơi Tết. Ảnh: Facebook
Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân, một làn sóng sẻ chia âm thầm nhưng ấm áp đã lan tỏa khắp TP HCM. Ảnh: Người lao động
Từ các khu chợ truyền thống đến những hội nhóm chung cư hiện đại, người dân rủ nhau mua cúc để ủng hộ bà con cũng như tranh thủ "ăn Tết sớm". Ảnh: Tiền phong
Theo các tiểu thương, việc nhập số lượng lớn cúc mâm xôi thời điểm này là cách để giúp nhà vườn sớm thu hồi vốn sau nhiều tháng đầu tư chăm sóc, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong những ngày giáp Tết. Ảnh: Facebook
Sắc vàng rực rỡ xuống phố báo hiệu xuân về, đồng thời gửi gắm hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn cho người trồng hoa. Ảnh: Tiền phong
Hoàng Minh (tổng hợp)
