Cúc mâm xôi nở sớm trước Tết, nhiều nơi kêu gọi 'giải cứu'

Trước thực trạng cúc mâm xôi ở miền Tây nở sớm khiến người trồng có nguy cơ thua lỗ, nhiều tiểu thương và hộ kinh doanh ở TP HCM chung tay "giải cứu".
Sau màn ra mắt đầy ấn tượng tại Hà Nội, mẫu siêu xe "độc bản" McLaren 750S Spider MSO Orange Coriolis đã có mặt tại showroom TP. HCM để ra mắt giới mộ điệu.
Hiện các hộ dân trong chỉ giới GPMB dự án đường Vành đai 2,5 đang tự nguyện di dời tài sản, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thi công đúng tiến độ.
Khu biệt thự của tỷ phú Bill Gates tọa lạc tại Washington (Mỹ), được xây dựng vào năm 1994, khi Bill Gates và vợ cũ Melinda đặt tên là “Xanadu 2.0”.
Quân đội Ukraine trên chiến trường, đối mặt không chỉ với các cuộc tấn công của Nga mà cả thời tiết cực đoan và tình trạng thiếu hụt trang bị.
Tác phẩm điêu khắc 13.500 năm tuổi này giúp các nhà sử học khám phá nguồn gốc nghệ thuật tiền sử Trung Quốc và Đông Á.
Khi được hỏi cách bắt đầu lại với 1.000 USD, Elon Musk gây bất ngờ khi khẳng định tài sản lớn nhất của ông không phải tiền, mà là tri thức và sự tín nhiệm.
Hamster Roborovski (Phodopus roborovskii) là loài gặm nhấm nhỏ bé nhưng đầy năng lượng, thích nghi hoàn hảo với môi trường hoang mạc khắc nghiệt Trung Á.
Nhiều người dân và du khách không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ khen ngợi khi thấy linh vật ngựa “bay” ra từ hoa mai trong lễ hội Tết Việt ở TP HCM.
Khám phá ngôi mộ cổ xưa chôn cặp đôi cùng nhau, giúp các nhà khảo cổ hiểu hơn về cuộc sống và phong tục thời kỳ Đồ Đồng.
Baryonyx là một loài khủng long ăn thịt kỳ lạ, gây chú ý nhờ hình dáng kỳ lạ và tập tính săn mồi khác biệt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 2/2, Cự Giải nhận được nhiều tin vui, chú ý nắm lấy cơ hội. Bạch Dương đừng hấp tấp khi làm việc.
Các vườn bưởi Diễn (Hà Nội) đang vào cao điểm thu hoạch phục vụ thị trường Tết Nguyên đán và đón khách tham quan, chụp ảnh.
Hải quân Trung Quốc vừa thử nghiệm khả năng chống tàu ngầm của tàu khu trục Type 055 hiện đại nhất của lực lượng này.
REDMI Turbo 5 Max gây chú ý với pin 9.000 mAh, sạc nhanh 100 W, chip Dimensity 9500s đầu tiên trên thế giới và mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng.
Phía sau Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, mai anh đào đang nở rộ, sắc hồng phủ kín không gian, trở thành điểm chụp ảnh mới thu hút du khách thời gian gần đây.
Đây là những mẫu ôtô mới đáng mua năm 2026 với giá giao dịch thấp nhất hiện nay tại thị trường Mỹ theo nghiên cứu của Consumer Reports.
Tiết khí Lập xuân mang đến vận khí thuận lợi, giúp ba con giáp này phát huy tiềm năng, đạt được thành tựu và giàu có bền vững.
Các bức phù điêu với hình ảnh thần hộ mệnh, tổ tiên trên trời và các loài động vật thần thoại của triều đại Kaanu'l thuộc người Maya được tìm thấy.
Hồ Ngọc Hà mặc váy siêu ngắn, croptop khoe trọn vòng hai săn chắc. Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê địu con gái đi dạo phố cuối tuần.
Sau khi chính thức ly hôn, Trần Nghiên Hy khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, gợi cảm.