Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh bị xử phạt 150 triệu đồng

Cục Quản lý Dược vừa xử phạt Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh 150 triệu đồng do có 8 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm thành phần và công dụng ghi trên nhãn.

Ngày 30/01/2026, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành Quyết định số 75/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh (địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 10, ngõ 28, phố Phương Mai, phường Kim Liên, quận Đống Đa (cũ), TP Hà Nội.

Công ty đã thực hiện loạt hành vi vi phạm hành chính gồm:

Hành vi 1: Kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có nhãn ghi công dụng không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa, cụ thể: Sản phẩm Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, số tiếp nhận Phiếu công bố 226925/24/CBMP-QLD cấp ngày 25/02/2024; Sản phẩm Line A Clarity Concentrate, số tiếp nhận Phiếu công bố 226924/24/CBMP-QLD cấp ngày 15/3/2024; Sản phẩm Samtea perfect recovery Body cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 236324/24/CBMP-QLD cấp ngày 16/5/2024; Sản phẩm Sun protection face elixir SPF 30, số tiếp nhận Phiếu công bố 177226/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm đã xuất bán là 151.885.350 đồng.

Hành vi 2: Kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt, cụ thể: Sản phẩm Sun Protection/SPF 50+/Very High, số tiếp nhận Phiếu công bố 186472/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022; Sản phẩm Line A Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố 177223/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022; Sản phẩm Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir, số tiếp nhận Phiếu công bố 186477/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022; Sản phẩm Bel-Energen Daydream Cleansing Foam, số tiếp nhận Phiếu công bố 186475/22/CBMP-QLD cấp ngày 20/10/2022.

Công ty có tình tiết tăng nặng ở hành vi 1, hàng hóa vi phạm là mỹ phẩm, ở hành vi 2, tại thời điểm kiểm tra có 4 sản phẩm vi phạm.

Quyết định số 75/QĐ-XPHC ngày 30/1/2026 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh. Ảnh chụp màn hình

Với các hành vi sai phạm và tình tiết tăng nặng, Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh bị Cục Quản lý Dược xử phạt hành chính số tiền 150 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị thu hồi 8 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; Buộc thu hồi sản phẩm và loại bỏ các thông tin không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đối với 4 sản phẩm sau: Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, Line A Clarity Concentrate, Samtea perfect recovery Body cream, Sun protection face elixir SPF 30; Buộc nộp lại số tiền 151.885.350 đồng đã xuất bán các sản phẩm trên. Đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 4 sản phẩm mỹ phẩm: Sun Protection/SPF 50+/Very High, Line A Cream, Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir, Bel-Energen Daydream Cleansing Foam.

Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định. Giao cho bà Nguyễn Thị Thắm, chức vụ Giám đốc là người đại diện của tổ chức bị xử phạt để chấp hành.

Trước đó, ngày 22/7/2025 Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 2055/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 8 mỹ phẩm vi phạm của Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh - đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Cụ thể 4 sản phẩm bị thu hồi do có thành phần công thức và mục đích sử dụng trên nhãn không đúng với thành phần công thức trên Phiếu công bố đã được cấp số tiếp nhận, gồm: Sản phẩm Sun Protection/SPF 50+/Very High, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 186472/22/CBMP-QLD; Sản phẩm Line A Cream, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 177223/22/CBMP-QLD; Sản phẩm Bel-Energen Phyto-Sensation Elixir, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 186477/22/CBMP-QLD; Bel-Energen Daydream Cleansing Foam, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 186475/22/CBMP-QLD.

Công văn của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

4 sản phẩm có nhãn ghi công dụng không đúng với công dụng ghi trên Phiếu công bố đã được cấp số tiếp nhận, gồm: Intensa Skin Renewal Oleo Serum 10%, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 226925/24/CBMP-QLD; Line A Clarity Concentrate, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 226924/24/CBMP-QLD; Samtea perfect recovery Body cream, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 236324/24/CBMP-QLD; Sun protection face elixir SPF 30, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 177226/22/CBMP-QLD.

Các trường hợp đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. Ảnh minh họa/Internet

Cũng trong ngày 22/7/2025, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn số 2056/QLDMP về việc ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại Vạn Minh.