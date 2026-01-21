Chuyên gia chỉ ra iPhone gập và iPhone 18 Pro cấu hình cực khủng

Apple được cho là sẽ ra mắt đồng thời iPhone gập đầu tiên và iPhone 18 Pro series vào tháng 9 tới với nhiều nâng cấp đột phá.

Theo ghi chú gửi đến nhà đầu tư mới đây của Jeff Pu, nhà phân tích thuộc GF Securities, Apple đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm đáng chú ý vào tháng 9/2026 gồm iPhone Fold và dòng iPhone 18 Pro.

Thông tin rò rỉ hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về cấu hình và công nghệ mới được Apple tích hợp. Nhà phân tích Jeff Pu đã nhắc lại rằng iPhone Fold sắp ra mắt sẽ dựa vào Touch ID thay vì Face ID, và liệt kê chi tiết phần cứng cho tất cả các mẫu iPhone 18 dự kiến ​​ra mắt vào năm 2026.

iPhone Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình chính kích thước 7,8 inch cùng màn hình phụ bên ngoài 5,3 inch. Máy sử dụng vi xử lý A20 Pro mạnh mẽ, kết hợp với chip phụ N2 và modem C2.

Bộ nhớ RAM lên đến 12 GB chuẩn LPDDR5, trang bị cảm biến vân tay Touch ID – một chi tiết khá bất ngờ khi Apple đã loại bỏ tính năng này trên iPhone nhiều năm qua.

Thiết kế mẫu ý tưởng iPhone gập được nhà phân tích sử dụng trong báo cáo cho các nhà đầu tư.

Camera của iPhone Fold gồm hai cảm biến 48 MP ở mặt sau. Ở cả mặt trước lẫn bên trong thiết bị, Apple đều tích hợp camera selfie 18 MP, phù hợp cho cả nhu cầu chụp ảnh lẫn gọi video ở hai chế độ sử dụng.

Với dòng iPhone 18 Pro, cả hai phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max đều được trang bị vi xử lý A20 Pro, chip N2 và modem C2, đi kèm RAM 12 GB LPDDR5. Theo Jeff Pu, cả hai máy sẽ có camera selfie 18 MP. Tuy nhiên, một nguồn tin khác gần đây lại cho rằng toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ dùng camera trước 24 MP – do đó, vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất về thông số kỹ thuật.

Về cụm camera sau, cả iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến được trang bị ba cảm biến 48 MP bao gồm: camera chính với khẩu độ thay đổi, ống kính tiềm vọng telephoto và camera góc siêu rộng. Đây được xem là bước tiến lớn về khả năng nhiếp ảnh, khi Apple đưa toàn bộ cụm camera lên độ phân giải cao đồng đều.

Về kích thước, iPhone 18 Pro được cho là sẽ có màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình lớn 6,9 inch. Đặc biệt, cả hai thiết bị đều có thể sử dụng công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình, điều Apple chưa từng làm trước đây trên iPhone.

Với loạt nâng cấp đáng kể và sự xuất hiện lần đầu của iPhone màn hình gập, tháng 9 năm nay có thể sẽ là thời điểm quan trọng bậc nhất với dòng sản phẩm iPhone kể từ sau iPhone X.

Theo Pu, dòng sản phẩm iPhone 18 sắp ra mắt của Apple sẽ giúp công ty có vị thế tốt để giành thị phần, ngay cả khi thị trường điện thoại thông minh nói chung dự kiến ​​sẽ thu hẹp lại.

Ông Pu dự đoán lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ giảm 4% vào năm 2026, “chủ yếu do tác động của chi phí bộ nhớ trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ảm đạm, đặc biệt là doanh số bán điện thoại Android phân khúc thấp và tầm trung”.

Tuy nhiên, Apple được kỳ vọng sẽ đảo ngược xu hướng đó. Ông Pu dự đoán lượng iPhone xuất xưởng sẽ đạt 250 triệu chiếc vào năm 2026, tăng 2% so với năm trước. Điều đó sẽ nâng thị phần của Apple lên 21%, tăng từ 20% năm 2025 và 19% năm 2024.

Một điểm cần lưu ý nữa là nhà phân tích này cũng liên kết các dòng sản phẩm mới này với công cuộc phát triển AI của Apple. Ông dẫn chứng rằng việc chuyển sang chip N2, công nghệ đóng gói WMCM và bộ nhớ LPDDR5 12GB trên toàn bộ dòng iPhone 18 để hỗ trợ các tác vụ AI trên thiết bị.