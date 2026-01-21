Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa

Chuyên gia chỉ ra iPhone gập và iPhone 18 Pro cấu hình cực khủng

Apple được cho là sẽ ra mắt đồng thời iPhone gập đầu tiên và iPhone 18 Pro series vào tháng 9 tới với nhiều nâng cấp đột phá.

Tuệ Minh

Theo ghi chú gửi đến nhà đầu tư mới đây của Jeff Pu, nhà phân tích thuộc GF Securities, Apple đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm đáng chú ý vào tháng 9/2026 gồm iPhone Fold và dòng iPhone 18 Pro.

Thông tin rò rỉ hé lộ nhiều điểm đáng chú ý về cấu hình và công nghệ mới được Apple tích hợp. Nhà phân tích Jeff Pu đã nhắc lại rằng iPhone Fold sắp ra mắt sẽ dựa vào Touch ID thay vì Face ID, và liệt kê chi tiết phần cứng cho tất cả các mẫu iPhone 18 dự kiến ​​ra mắt vào năm 2026.

iPhone Fold được cho là sẽ sở hữu màn hình chính kích thước 7,8 inch cùng màn hình phụ bên ngoài 5,3 inch. Máy sử dụng vi xử lý A20 Pro mạnh mẽ, kết hợp với chip phụ N2 và modem C2.

Bộ nhớ RAM lên đến 12 GB chuẩn LPDDR5, trang bị cảm biến vân tay Touch ID – một chi tiết khá bất ngờ khi Apple đã loại bỏ tính năng này trên iPhone nhiều năm qua.

fold.jpg
Thiết kế mẫu ý tưởng iPhone gập được nhà phân tích sử dụng trong báo cáo cho các nhà đầu tư.

Camera của iPhone Fold gồm hai cảm biến 48 MP ở mặt sau. Ở cả mặt trước lẫn bên trong thiết bị, Apple đều tích hợp camera selfie 18 MP, phù hợp cho cả nhu cầu chụp ảnh lẫn gọi video ở hai chế độ sử dụng.

Với dòng iPhone 18 Pro, cả hai phiên bản iPhone 18 Pro và Pro Max đều được trang bị vi xử lý A20 Pro, chip N2 và modem C2, đi kèm RAM 12 GB LPDDR5. Theo Jeff Pu, cả hai máy sẽ có camera selfie 18 MP. Tuy nhiên, một nguồn tin khác gần đây lại cho rằng toàn bộ dòng iPhone 18 sẽ dùng camera trước 24 MP – do đó, vẫn còn nhiều điểm chưa thống nhất về thông số kỹ thuật.

Về cụm camera sau, cả iPhone 18 Pro và Pro Max dự kiến được trang bị ba cảm biến 48 MP bao gồm: camera chính với khẩu độ thay đổi, ống kính tiềm vọng telephoto và camera góc siêu rộng. Đây được xem là bước tiến lớn về khả năng nhiếp ảnh, khi Apple đưa toàn bộ cụm camera lên độ phân giải cao đồng đều.

Về kích thước, iPhone 18 Pro được cho là sẽ có màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max sở hữu màn hình lớn 6,9 inch. Đặc biệt, cả hai thiết bị đều có thể sử dụng công nghệ Face ID ẩn dưới màn hình, điều Apple chưa từng làm trước đây trên iPhone.

Với loạt nâng cấp đáng kể và sự xuất hiện lần đầu của iPhone màn hình gập, tháng 9 năm nay có thể sẽ là thời điểm quan trọng bậc nhất với dòng sản phẩm iPhone kể từ sau iPhone X.

Theo Pu, dòng sản phẩm iPhone 18 sắp ra mắt của Apple sẽ giúp công ty có vị thế tốt để giành thị phần, ngay cả khi thị trường điện thoại thông minh nói chung dự kiến ​​sẽ thu hẹp lại.

Ông Pu dự đoán lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ giảm 4% vào năm 2026, “chủ yếu do tác động của chi phí bộ nhớ trong bối cảnh thị trường tiêu dùng ảm đạm, đặc biệt là doanh số bán điện thoại Android phân khúc thấp và tầm trung”.

Tuy nhiên, Apple được kỳ vọng sẽ đảo ngược xu hướng đó. Ông Pu dự đoán lượng iPhone xuất xưởng sẽ đạt 250 triệu chiếc vào năm 2026, tăng 2% so với năm trước. Điều đó sẽ nâng thị phần của Apple lên 21%, tăng từ 20% năm 2025 và 19% năm 2024.

Một điểm cần lưu ý nữa là nhà phân tích này cũng liên kết các dòng sản phẩm mới này với công cuộc phát triển AI của Apple. Ông dẫn chứng rằng việc chuyển sang chip N2, công nghệ đóng gói WMCM và bộ nhớ LPDDR5 12GB trên toàn bộ dòng iPhone 18 để hỗ trợ các tác vụ AI trên thiết bị.

Ngắm cách dùng lạ đời nhưng ngầu đét của Huawei gập 3 Mate XTs
9to5 Mac
Link bài gốc Copy link
https://9to5mac.com/2026/01/15/jeff-pu-shares-expected-tech-specs-for-the-iphone-fold/
#iPhone 18 Pro #iPhone Fold #iPhone gập

Bài liên quan

Số hóa

Chỉ cần 2 thứ này, đủ khiến iFan dốc ví mua iPhone Fold

iPhone màn hình gập đầu tiên sẽ trở nên nổi bật khi được ra mắt. Có phải bạn đang trông đợi những điều này để móc hầu bao không?

Theo các nguồn tin, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple đã được lên kế hoạch giới thiệu trong sự kiện mùa thu năm 2026. Siêu phẩm này sẽ được "Nhà Táo" giới thiệu là chiếc iPhone cao cấp nhất, ra mắt độc lập - khá giống với cách tiếp cận của Google và Samsung.

Xem chi tiết

Số hóa

iPhone 18 Fold gập sắp ra mắt, giá gần 50 triệu đồng

Apple chuẩn bị trình làng iPhone 18 Fold với màn hình gập, chip 2nm và camera ẩn, định vị sản phẩm xa xỉ với giá khởi điểm gần 50 triệu đồng.

fo-1.png
Apple được dự đoán sẽ gia nhập thị trường điện thoại gập vào năm 2026 với iPhone 18 Fold.
fo-2.png
Nguồn tin từ JPMorgan Chase cho biết máy sẽ trang bị màn hình 7,76 inch cùng camera ẩn dưới màn hình.
Xem chi tiết

Số hóa

Samsung xóa nếp gấp màn hình gập bằng nguyên lý đập nước

Tại CES 2026, Samsung gây sốc khi trình diễn màn hình gập không nếp gấp, ứng dụng nguyên lý đập nước để phân tán lực và loại bỏ vết hằn quen thuộc.

gap-1.png
Samsung đã khiến giới công nghệ bất ngờ tại CES 2026 khi giới thiệu màn hình OLED gập kiểu sách gần như không còn nếp gấp nhìn thấy.
gap-2.png
Đây được xem là bước tiến lớn với smartphone gập, vốn nhiều năm bị ám ảnh bởi vết hằn ở trung tâm màn hình.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới