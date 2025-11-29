Hà Nội

Chuyên gia hốt hoảng thấy thứ kỳ dị trong ngôi mộ cha con 5.000 năm

Một người đàn ông, một đứa trẻ, một chân gấu, một chân bò được tìm thấy trong ngôi mộ 5.000 năm tuổi ở Ba Lan khiến các chuyên gia kinh ngạc.

Trong quá trình khai quật khảo cổ gần thị trấn Sandomierz ở tỉnh Świętokrzyskie của Ba Lan, các chuyên gia đến từ Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie tìm thấy một di tích chôn cất cổ xưa kỳ lạ, khó hiểu. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Ngôi mộ này chứa hài cốt của một người đàn ông và một đứa trẻ nhỏ và họ thực sự là cha con với nhau. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Các kỹ thuật thăm dò, phân tích khảo cổ học chuyên sâu cho thấy, ngôi mộ cha con này có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Nhà khảo cổ học Elżbieta Sieradzka cho biết, điều kỳ dị là bên cạnh hài cốt cha con này, nhóm còn tìm thấy vết tích của một chân gấu và một chân bò cháy xém, được chôn cùng với hai bộ hài cốt. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Các nhà nghiên cứu cho biết, xương từ bàn chân gấu và bò được phân tích theo đúng trình tự giải phẫu ADN khảo cổ. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Kết quả cho thấy, chúng không phải là thức ăn thừa từ một bữa tiệc mà là toàn bộ chân đã được đặt khéo léo trong mộ. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Theo các nhà khảo cổ học, chân gấu và chân bò này có thể là một món quà mà người sống muốn dành tặng cho người đã khuất khi họ bước sang thế giới bên kia. Ảnh: @Cơ Quan Khảo Cổ tỉnh Świętokrzyskie.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
