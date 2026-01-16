Chấp nhận 'bỏ 1 giữ 1', giữ thai hơn 8 tuần, cứu sống bé song sinh

Chị N.T.H.N cùng gia đình vừa vui mừng bồng em bé xuất viện về nhà sau quãng thời gian dài lo lắng, mong chờ. Niềm hạnh phúc này cũng là niềm vui lớn của tập thể y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, khi một ca bệnh phức tạp, hiếm gặp đã có kết cục tốt đẹp ngoài mong đợi.

Gia đình chị N.cùng tập thể y bác sĩ vui mừng khi bé được về nhà - Ảnh BVCC

‍Hành trình thai kỳ đầy thử thách

Chị H.N. (21 tuổi, Tây Ninh) mang thai song thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm sau 3 năm mong con. Thai kỳ ban đầu diễn tiến thuận lợi, song thai hai nhau – hai ối, các xét nghiệm sàng lọc trước sinh đều cho kết quả tốt.

Tuy nhiên, ở tuần thai 16–17, siêu âm hình thái sớm phát hiện một thai nhi có dị tật bẩm sinh nặng. Sau khi được chuyển đến theo dõi tiền sản tại Khoa Chăm sóc trước sinh – Bệnh viện Từ Dũ và hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ xác định thai nhi bị "chẻ đôi đốt sống cùng cụt thể hở kèm tụt não", không có khả năng sống sau sinh.

Gia đình được tư vấn và quyết định thực hiện thủ thuật cho thai bất thường ngừng phát triển nhằm bảo toàn cơ hội sống cho thai còn lại.

Thăm hỏi sản phụ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Thủ thuật được tiến hành an toàn, thuận lợi vào ngày 15/9/2025.

Ngày 01/10/2025, chị N được tái khám lại, siêu âm kiểm tra lại thấy 1 thai khoảng 19-20 tuần đang phát triển bình thường ổn định và 1 thai lưu.

Các lần tái khám sau đó ghi nhận thai còn lại phát triển ổn định, không dấu hiệu nhiễm trùng.

Tình huống hiếm gặp – quyết định đầy thách thức

Ngày 10/11/2025 (thai 24 tuần 6 ngày), chị N. đột ngột đau bụng, khối thai lưu sa ra ngoài âm đạo. Các bác sĩ xác định thai lưu đã sẩy ra, trong khi bánh nhau và dây rốn vẫn còn trong buồng tử cung, cổ tử cung mở 2 cm.

Trong bối cảnh thai còn lại rất non tháng (khoảng 620g), nguy cơ sống thấp nếu sinh ngay, ê-kíp điều trị đã hội chẩn liên tục và thống nhất chiến lược dưỡng thai kéo dài thai kỳ tối đa, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BS CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, với mục tiêu cao nhất là an toàn cho mẹ và tạo cơ hội sống cho bé.

Niềm hạnh phúc của y bác sĩ khi em bé chào đời an toàn - Ảnh BVCC

Theo dõi sát - điều trị kiên trì

Tại khoa sản B bệnh viện Từ Dũ, chị N được BS CKII Nguyễn Hữu Trung - trưởng khoa trực tiếp khám điều trị theo dõi sát các dấu hiệu lâm sàng - cận lâm sàng và báo cáo Ban Giám đốc mỗi ngày. Tình hình chị N. ổn định dần sau 18 ngày theo dõi, cổ tử cung khít lại dần còn 1cm.

12/12/2025, sau khi tái khám phát hiện nhiễm E. coli ESBL, ê-kíp đã kịp thời điều trị kháng sinh phù hợp, kết hợp dưỡng thai tích cực.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ đa chuyên khoa, tuổi thai được kéo dài từ 24 tuần lên hơn 32 tuần, cân nặng thai nhi tăng dần qua từng lần siêu âm.

Trái ngọt sau hơn 8 tuần nỗ lực

Rạng sáng 06/01/2026, chị N. chuyển dạ và sinh bé gái nặng 1,8 kg. Bé được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh, tiến triển tốt và được áp dụng phương pháp Kangaroo.

Đến 13/01/2026, em bé khỏe mạnh xuất viện trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và đội ngũ y tế.

Trường hợp này là một kết quả vượt ngoài mong đợi, mang ý nghĩa đặc biệt về mặt chuyên môn - Ảnh BVCC

Theo y văn thế giới, chỉ ghi nhận vài chục trường hợp trì hoãn sinh thai thứ hai trong song thai, với thời gian trì hoãn thường chỉ 1–4 tuần và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho người mẹ. Việc kéo dài thai kỳ hơn 8 tuần trong trường hợp này là một kết quả vượt ngoài mong đợi, mang ý nghĩa đặc biệt về mặt chuyên môn.