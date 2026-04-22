Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chân dung người kế nhiệm CEO Tim Cook tại Apple

Kinh doanh - Địa ốc

Không phải gương mặt quen thuộc với công chúng, nhưng John Ternus là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong quá trình phát triển sản phẩm của Apple.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Theo công bố mới đây của Apple, Tim Cook sẽ rời vị trí CEO sau gần 15 năm lãnh đạo tập đoàn công nghệ có giá trị vốn hóa lớn hàng đầu thế giới để đảm nhiệm vai trò Chủ tịch điều hành từ tháng 9. Ảnh: Apple
Người kế nhiệm ông Tim Cook là John Ternus - hiện phụ trách bộ phận kỹ thuật phần cứng của hãng. Ảnh: 9to5Mac
John Ternus sinh ra tại California, tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật cơ khí tại Đại học Pennsylvania năm 1997. Ảnh: Esquire India
Sau khi ra trường, John Ternus làm việc tại Virtual Research Systems - một start-up về thực tế ảo, chuyên phát triển kính VR và công nghệ nhập vai. Ảnh: Mathrubhumi English
Những kinh nghiệm này sau đó trở thành nền tảng quan trọng khi John Ternus tham gia phát triển các sản phẩm như Vision Pro của Apple. Ảnh: Techcrunch
Ông Ternus gia nhập đội ngũ thiết kế sản phẩm của Apple năm 2001 và trở thành phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng năm 2013. Ảnh: The Washington Post
John Ternus tham gia đội ngũ điều hành năm 2021 với tư cách là phó chủ tịch cấp cao kỹ thuật phần cứng và vẫn giữ vai trò đó cho đến nay. Ảnh: International Business Times
Trong một tuyên bố, "Táo khuyết" cho biết, ông Ternus giữ vai trò quan trọng trong việc giới thiệu nhiều dòng sản phẩm mới, bao gồm iPad và AirPods, cũng như nhiều thế hệ sản phẩm khác nhau của iPhone, Mac và Apple Watch. Ảnh: The Financialexpress
Theo giới quan sát, ông Ternus là một kỹ sư cơ khí thân thiện, có phong cách quản lý điềm tĩnh, giống với Tim Cook hơn là cá tính mạnh mẽ và đôi khi khó đoán của Steve Jobs. Ảnh: Il Sole 24 ORE
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Ternus trong Apple đã vượt xa vai trò kỹ thuật. Ông tham gia vào các quyết định chiến lược, từ lộ trình sản phẩm đến các tính năng và định hướng phát triển dài hạn. Ảnh: Apple
Trong một tuyên bố, John Ternus nói: "Tôi rất vinh dự được đảm nhận vai trò này và tôi hứa sẽ lãnh đạo dựa trên những giá trị và tầm nhìn đã định hình nên nơi đặc biệt này trong suốt nửa thế kỷ qua". Ảnh: Telangana Today
Video: Tài sản của tỷ phú Elon Musk. Nguồn: VTV24
#Thay đổi lãnh đạo Apple #Vai trò của John Ternus #Phát triển sản phẩm Apple #Chiến lược dài hạn của Apple #Tiểu sử kỹ sư Apple #Ảnh hưởng trong chiến lược sản phẩm

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT