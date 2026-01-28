Cảnh báo khẩn về 5 lô sữa công thức nghi nhiễm độc tố cereulide

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phát đi cảnh báo khẩn về 5 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ nghi nhiễm độc tố cereulide.

Ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản cảnh báo khẩn liên quan đến một số sản phẩm sữa công thức cho trẻ nhỏ nghi nhiễm độc tố cereulide, độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ em.

Theo Cục An toàn Thực phẩm, ngày 26/01/2026, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) tại đường link https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20260126_5.pdf và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) tại đường link https://www.foodstandards.gov.au/media/media-statement-recall-infant-formula-due-potential-toxin-contamination về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi theo cảnh báo quốc tế gồm: Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine (Pháp) sản xuất, các lô 894408, hộp 800g, hạn dùng 9/7/2027; lô 900035, hộp 800g, hạn dùng 12/8/2027 và lô 900932, hộp 400g, hạn dùng 18/8/2027.

Ngoài ra, hai sản phẩm sữa bột Alula do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất cũng bị thu hồi là Alula Gold Reflux, lô 8000003387, hộp 900g, hạn dùng 17/3/2027; Alula Colic & Constipation, lô 8000003407, hộp 850g, hạn dùng 17/3/2027.

Danh sách 5 lô sản phẩm bị thu hồi. Ảnh VFA

Để đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng cũng như việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Ausmart ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm công thức Alula Gold Reflux do Công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất nêu trên.

Vitagermine thông báo thu hồi một số lô sữa Babybio để đảm bảo an toàn. Ảnh Znews.vn

Nghiêm túc thực hiện các công văn số 2791/ATTP-SP ngày 04/11/2024, công văn số 3287/ATTP-SP ngày 30/12/2024, công văn số 77/ATTP-SP ngày 15/01/2025, công văn số 950/ATTP-SP ngày 05/5/2025, công văn số 1051/ATTP-SP ngày 20/5/2025 và công văn số 1111/ATTP-SP ngày 27/5/2025 của Cục An toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không sử dụng các lô sản phẩm nằm trong danh sách cảnh báo và báo cáo kết quả xử lý về Cục trước ngày 31/1.

Đây không phải là lần đầu cereulide khiến thị trường sữa công thức châu Âu rung động. Ngày 24/1, Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Vương quốc Anh (FSA) phát đi thông báo thu hồi sản phẩm Aptamil First Infant Formula loại hộp 800 g, mã lô 31-10-2026, hạn sử dụng đến 31/10/2026 sau khi phát hiện sữa công thức này chứa độc tố cereulide. Vào đầu tháng 1/2026, Tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới Nestlé đã tiến hành thu hồi một số lô sữa bột nghi nhiễm cereulide.

Đợt thu hồi khởi đầu từ cuối tháng 12/2025 với quy mô nhỏ, áp dụng đối với một số dòng sữa bột SMA, BEBA và NAN tại nhiều quốc gia châu Âu, sau đó được mở rộng sang hàng chục thị trường trên toàn cầu. Nguyên nhân xuất phát từ nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có thể gây buồn nôn, nôn mửa và co thắt dạ dày, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ.