Kho tri thức

Bức tranh sàn khảm hiếm có, mô tả thần Cupid đang giao chiến

Một bức tranh sàn khảm hiếm hoi mô tả hai thần Cupid đang giao chiến và một dòng chữ khắc hoành tráng được tìm thấy trong thành phố cổ Teos.

Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
Nằm trên bờ biển phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện với Athens, thành phố Teos thời cổ đại là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thương mại quan trọng trong thế giới Hy Lạp và La Mã. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Nằm trên bờ biển phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ, đối diện với Athens, thành phố Teos thời cổ đại là một trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thương mại quan trọng trong thế giới Hy Lạp và La Mã. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Mặc dù ngày nay chỉ còn lại tàn tích, nhưng hơn hai nghìn năm trước, thành phố này là một vùng đất có tầm quan trọng to lớn. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Mặc dù ngày nay chỉ còn lại tàn tích, nhưng hơn hai nghìn năm trước, thành phố này là một vùng đất có tầm quan trọng to lớn. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Kể từ thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên, khu vực này hầu như không có người sinh sống. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Kể từ thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên, khu vực này hầu như không có người sinh sống. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Và điều quan trọng nhất đối với các nhà khảo cổ học, không có công trình hiện đại nào được xây dựng trên những tàn tích của nó, cho phép tiến hành nghiên cứu khảo cổ dễ dàng hơn mà không bị gián đoạn. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Và điều quan trọng nhất đối với các nhà khảo cổ học, không có công trình hiện đại nào được xây dựng trên những tàn tích của nó, cho phép tiến hành nghiên cứu khảo cổ dễ dàng hơn mà không bị gián đoạn. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Nắm bắt cơ hội độc đáo này, nhà khảo cổ học Mantha Zarmakoupi, giáo sư tại Đại học Pennsylvania, đã dẫn đầu các cuộc khai quật tập trung vào Bouleuterion, một tòa nhà hội đồng thành phố cổ đại. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Nắm bắt cơ hội độc đáo này, nhà khảo cổ học Mantha Zarmakoupi, giáo sư tại Đại học Pennsylvania, đã dẫn đầu các cuộc khai quật tập trung vào Bouleuterion, một tòa nhà hội đồng thành phố cổ đại. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Tại đây, nhà khảo cổ học Mantha Zarmakoupi đã tìm thấy bức tranh sàn khảm mô tả hai thần Cupid đang giao chiến, những nhân vật gắn liền với Eros, vị thần tình yêu của Hy Lạp. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Tại đây, nhà khảo cổ học Mantha Zarmakoupi đã tìm thấy bức tranh sàn khảm mô tả hai thần Cupid đang giao chiến, những nhân vật gắn liền với Eros, vị thần tình yêu của Hy Lạp. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
"Đó là cảm giác vui sướng tột độ", Mantha Zarmakoupi nói, mô tả khoảnh khắc bà phát hiện ra bức tranh sàn khảm này. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
"Đó là cảm giác vui sướng tột độ", Mantha Zarmakoupi nói, mô tả khoảnh khắc bà phát hiện ra bức tranh sàn khảm này. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Ngoài những phát hiện về nghệ thuật, Mantha Zarmakoupi cũng đã tìm thấy một dòng chữ khắc hoành tráng đang chờ được giải mã, hy vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về đời sống chính trị và văn hóa của thành phố cổ đại này. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Ngoài những phát hiện về nghệ thuật, Mantha Zarmakoupi cũng đã tìm thấy một dòng chữ khắc hoành tráng đang chờ được giải mã, hy vọng sẽ cung cấp thêm manh mối về đời sống chính trị và văn hóa của thành phố cổ đại này. Ảnh: @Mantha Zarmakoupi.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện quan trọng trong quá trình khai quật khảo cổ tại Di chỉ Mái đá Ngườm”. Nguồn video: @Báo và Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Thiên Đăng (Theo labrujulaverde)
