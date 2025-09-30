Hà Nội

Đời sống

Bí quyết nêm gia vị giúp món ăn đậm đà, thơm ngon

Thứ tự nêm gia vị quyết định hương vị và dinh dưỡng của món ăn. Biết đúng thời điểm cho muối, mắm, đường, bột ngọt hay giấm, bữa cơm sẽ hoàn hảo.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nhiều người nội trợ thường nghĩ rằng cho càng nhiều gia vị món ăn càng ngon, nhưng thực tế, thứ tự và thời điểm nêm gia vị mới quyết định hương vị, màu sắc và dinh dưỡng. Biết cách sẽ giúp bữa cơm gia đình luôn trọn vị. Ảnh minh hoạ
Giấm cũng cần nêm đúng thời điểm tùy loại món. Với món xào nhanh như gan, cật, giấm nên cho dọc thành chảo khi xào lửa lớn để khử tanh hiệu quả. Với món hầm, ninh nhừ như sườn xào chua ngọt, giấm nên cho khi gần chín để vị chua ngấm đều. Cho giấm quá sớm sẽ khiến vị chua bay hơi, làm ảnh hưởng hương vị cuối cùng. Ảnh minh hoạ
Rượu nấu ăn giúp khử mùi tanh của cá, thịt và tăng hương thơm tự nhiên. Nên cho rượu khi nhiệt độ trong nồi cao nhất để các chất gây mùi tanh bay hơi. Với nguyên liệu kém tươi, ngâm rượu trước khi chế biến giúp etanol thấm vào thịt, cá, loại bỏ mùi hôi và giữ tươi ngon. Ảnh minh hoạ
Đường giúp tăng vị ngọt, giảm chua, làm dịu vị cay và có thể tạo màu cho món ăn. Nếu dùng đường để tạo màu, nên cho vào chảo dầu nóng, đảo đến khi đường chuyển màu rồi thêm nguyên liệu chính. Nếu chỉ làm gia vị, có thể cho trong quá trình xào nấu. Nên cho đường trước muối để vị ngọt thấm đều nguyên liệu, tránh tình trạng ngọt bên ngoài, mặn bên trong. Ảnh minh hoạ
Nước mắm là gia vị không thể thiếu, nhưng thời điểm nêm ảnh hưởng đến hương vị và dưỡng chất. Với món kho, nên nêm nước mắm gần chín để thịt thấm đều, màu sắc hấp dẫn. Với món xào hay canh, nên cho nước mắm khi gần tắt bếp, tránh mất hương vị và vitamin do đun sôi quá lâu. Ảnh minh hoạ
Muối là gia vị cơ bản nhất nhưng cũng dễ dùng sai. Với rau củ, cho muối quá sớm sẽ rút nước, làm rau mềm nhũn, mất độ giòn và màu sắc tươi. Với thịt, muối làm protein đông cứng sớm, khiến thịt mất độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Do đó, nên cho muối khi món ăn gần chín. Ví dụ, rau xào nên rắc muối vào cuối quá trình, đảo nhanh tay; trứng rán nêm muối gần cuối để trứng mềm mịn, không bị khô. Ảnh minh hoạ
Nước tương cần chọn loại và thời điểm phù hợp. Nước tương nhạt nên cho sớm để tăng hương vị mà không làm thay đổi màu sắc, thích hợp cho món trộn, xào hay ướp thịt. Nước tương đen nên cho cuối cùng khi nấu kho hay hầm để món ăn lên màu đẹp và thơm. Ảnh minh hoạ
Bột ngọt và hạt nêm giúp món ăn ngọt dịu, nhưng nếu dùng quá sớm hoặc quá nhiều sẽ phản tác dụng. Cho bột ngọt hay hạt nêm ở nhiệt độ cao quá sớm sẽ khiến glutamate natri biến chất. Thời điểm chuẩn là cho khi món ăn gần hoàn thành, chỉ dùng một trong hai loại để tránh mất hương vị tự nhiên và gây khát nước. Ảnh minh hoạ
Nêm gia vị tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế là một nghệ thuật. Thời điểm và thứ tự nêm quyết định độ ngon, màu sắc và dưỡng chất món ăn. Biết cách sử dụng gia vị sẽ giúp bữa cơm gia đình luôn đậm đà, hấp dẫn và an toàn cho sức khỏe. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
