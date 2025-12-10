Bí mật ít biết về khu chợ trăm tuổi nổi tiếng nhất Sài Gòn

Nằm giữa trung tâm Sài Gòn - TP HCM hơn một thế kỷ, chợ Bến Thành không chỉ là điểm mua sắm nổi tiếng mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị ít người biết đến.