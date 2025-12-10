Bí mật ít biết về khu chợ trăm tuổi nổi tiếng nhất Sài Gòn

Nằm giữa trung tâm Sài Gòn - TP HCM hơn một thế kỷ, chợ Bến Thành không chỉ là điểm mua sắm nổi tiếng mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị ít người biết đến.
Rươi đặc sản ven sông Hải Phòng chỉ xuất hiện vài ngày trong năm, gây e ngại bởi hình dáng nhưng lại chinh phục thực khách nhờ vị béo ngọt đặc trưng.
Các nhà khoa học đã sử dụng máy gia tốc hạt có kích thước khủng để quét tổ trứng khủng long khoảng 200 triệu năm tuổi và nhìn thấy hình ảnh thú vị.
Candy Grace gây sốt khi khoe gaming room, nhưng nhan sắc và phong thái mới là tâm điểm chú ý.
Theo tử vi, sau tuổi 35 sự nghiệp của 4 con giáp này phát triển, sự giàu có sẽ liên tục chảy vào túi họ, cuộc sống thịnh vượng, sung túc.
Những cây giáo khảm vàng cổ xưa đáng kinh ngạc bất ngờ được tìm thấy ở suối thiêng Đan Mạch.
Những cây thông Noel có giá trị hàng triệu USD khiến khách tham quan bất ngờ về độ xa xỉ, với những viên pha lê lấp lánh, quả cầu đính kim cương...
Quân đội Nga đã tiến vào Konstantinovka, kiểm soát gần như toàn bộ khu vực phía nam thành phố. Quân Ukraine đang cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga.
Biệt thự của Bạch Kính Đình nằm trong khu hạng sang yên tĩnh, nội thất không xa hoa mà toát lên sự điềm tĩnh, sâu sắc.
Nghệ sĩ Thương Tín có không ít vai diễn ấn tượng ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp.
Bên dưới một nhà thờ Ba Lan, các chuyên gia đã tìm thấy hầm mộ chứa hài cốt của của các hiệp sĩ dòng Đền.
NDRC siết chặt quản lý ngành robot hình nhân trước nguy cơ sao chép tràn lan và đầu tư quá nóng.
Tàu vũ trụ Mars Express của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) đã chụp được bức ảnh một miệng hố khổng lồ trên sao Hỏa có hình dạng giống con bướm.
Kia vừa ra mắt mẫu xe ý tưởng Vision Meta Turismo mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược định hình ngôn ngữ thiết kế tương lai của thương hiệu.
Siêu đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc kéo dài 7 ngày, với tổng chi phí ước tính vài trăm tỷ đồng.
Ukraine đã tấn công một nhà máy chế tạo máy móc ở Taganrog, phá hủy một máy bay A-60 1A2 độc đáo của Nga được trang bị tia laser để phá hủy máy bay và vệ tinh.
Johny Srouji, kiến trúc sư trưởng chip Apple Silicon, khẳng định tiếp tục gắn bó với Apple, xóa tan tin đồn.
Người chăn dê đã phát hiện ra bia mộ trong một khu vực rừng rậm dưới chân núi Akdağ, và báo cáo với Ban Giám đốc Bảo tàng Fethiye.
MC Tú Linh đã có những chia sẻ đầy xúc động khi nói lời tạm biệt sau hành trình tròn một thập kỷ đồng hành cùng truyền hình K+.
Quỳnh Châu mang thai con đầu lòng với ông xã Phát Nguyễn. Quỳnh Nga khoe thành tích khi thi đấu pickleball với bạn trai tin đồn Việt Anh.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/12, Ma Kết ra cửa gặp quý nhân, hưởng lộc trời ban. Cự Giải khó khăn đừng mất niềm tin, kiên trì sẽ có quả ngọt.