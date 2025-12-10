Hà Nội

Bí mật ít biết về khu chợ trăm tuổi nổi tiếng nhất Sài Gòn

Nằm giữa trung tâm Sài Gòn - TP HCM hơn một thế kỷ, chợ Bến Thành không chỉ là điểm mua sắm nổi tiếng mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện thú vị ít người biết đến.

Quốc Lê
Chợ Bến Thành từng nằm sát bờ sông Sài Gòn. Khu chợ đầu tiên được dựng gần bến sông vào đầu thế kỷ 19, trước khi được dời về vị trí hiện nay vào năm 1912.
Tên “Bến Thành” gắn với lịch sử quân sự và thương mại Sài Gòn. Bến sông gần chợ xưa dùng để cho hành khách vãng lai và quân nhân vào thành Gia Định, vì vậy mới có tên gọi là Bến Thành, và khu chợ cũng có tên gọi là chợ Bến Thành.
Chợ được xây bằng vật liệu nhập từ Pháp. Nhiều kết cấu thép và vật liệu hoàn thiện được đưa từ Pháp sang, khiến chợ có độ bền ấn tượng suốt hơn 100 năm.
Tòa tháp đồng hồ biểu tượng. Tháp chính của chợ do người Pháp xây dựng với phong cách Pháp cổ điển, trở thành một trong những hình ảnh nhận diện của Sài Gòn.
Có khu ẩm thực lâu đời phục vụ cả ngày lẫn đêm. Khu ăn uống của chợ Bến Thành vốn nổi tiếng từ xưa với phở, bún, chè và hải sản, thu hút cả người địa phương lẫn khách du lịch.
Nơi hội tụ của các nền văn hóa khác nhau. Đầu thế kỷ 20, chợ là nơi giao thương đa văn hóa, từ gia vị, vải vóc đến món ăn truyền thống của cộng đồng người Việt, Hoa và Khmer. Ngày nay, vẫn có thể tìm thấy các mặt hàng đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau ở chợ.
Những bức phù điêu tinh xảo. Một nét đặc sắc trong kiến trúc chợ Bến Thành là trên các cổng đều có những bức phù điêu gốm, mô tả các sản vật của miền Nam với hình con bò, con ngỗng, con cá đuối, nải chuối…
Biểu tượng xuất hiện trên nhiều vật phẩm lưu niệm và quảng bá du lịch. Hình ảnh cổng chợ Bến Thành xuất hiện trên tem, poster và đồ lưu niệm như một dấu hiệu đặc trưng của TP HCM.
