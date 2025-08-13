Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật hậu cung khiến phi tần sợ hãi không dám lừa vua khi “đến tháng”

Kho tri thức

Bí mật hậu cung khiến phi tần sợ hãi không dám lừa vua khi “đến tháng”

Khi “đến tháng”, phi tần trong hậu cung hoàng đế Trung Hoa tuyệt đối không dám mạo hiểm lừa vua, bởi hậu quả có thể là mất sủng ái và bị phạt nặng.

Tâm Anh (TH)
Hậu cung của hoàng đế Trung Hoa thời phong kiến có tam cung lục viện với hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ xinh đẹp. Thậm chí, một số cung nữ có thể lọt vào "mắt xanh" của nhà vua và được thị tẩm.
Hậu cung của hoàng đế Trung Hoa thời phong kiến có tam cung lục viện với hàng trăm cho tới hàng ngàn phi tần, mỹ nữ xinh đẹp. Thậm chí, một số cung nữ có thể lọt vào "mắt xanh" của nhà vua và được thị tẩm.
Nếu phi tần nào được hoàng đế đặc biệt sủng ái thì sẽ có nhiều cơ hội mang long thai. Nếu sinh được hoàng tử hay công chúa thì họ sẽ được nhà vua sắc phong địa vị cao trong cung và từ đó tận hưởng cuộc sống xa hoa, phú quý khiến nhiều người ghen tỵ.
Nếu phi tần nào được hoàng đế đặc biệt sủng ái thì sẽ có nhiều cơ hội mang long thai. Nếu sinh được hoàng tử hay công chúa thì họ sẽ được nhà vua sắc phong địa vị cao trong cung và từ đó tận hưởng cuộc sống xa hoa, phú quý khiến nhiều người ghen tỵ.
Hoàng đế có nhiều cách để chọn phi tần thị tẩm mỗi đêm, bao gồm lật thẻ bài. Tuy nhiên, nhà vua đôi khi tùy hứng, tùy thời điểm có thể chọn sủng ái bất cứ phi tần nào mà ông thương nhớ.
Hoàng đế có nhiều cách để chọn phi tần thị tẩm mỗi đêm, bao gồm lật thẻ bài. Tuy nhiên, nhà vua đôi khi tùy hứng, tùy thời điểm có thể chọn sủng ái bất cứ phi tần nào mà ông thương nhớ.
Tuy nhiên, phi tần không phải ngày nào cũng "đủ điều kiện" để hầu hạ hoàng đế qua đêm. Bởi lẽ, vào những ngày "đèn đỏ", phi tần thường tránh để được thị tẩm.
Tuy nhiên, phi tần không phải ngày nào cũng "đủ điều kiện" để hầu hạ hoàng đế qua đêm. Bởi lẽ, vào những ngày "đèn đỏ", phi tần thường tránh để được thị tẩm.
Bởi lẽ, quan niệm của người dân Trung Hoa xưa cho rằng, máu là điềm gở, điềm xui xẻo. Do đó, nếu phi tần khi "đến tháng" mà được chọn thị tẩm thì có thể khiến hoàng đế mất hứng, thậm chí tức giận.
Bởi lẽ, quan niệm của người dân Trung Hoa xưa cho rằng, máu là điềm gở, điềm xui xẻo. Do đó, nếu phi tần khi "đến tháng" mà được chọn thị tẩm thì có thể khiến hoàng đế mất hứng, thậm chí tức giận.
Hành động này của phi tần có thể được coi là chọc giận long nhan, nhẹ thì có thể bị thất sủng, nặng thì đày vào lãnh cung, thậm chí mất mạng. Do đó, các phi tần không dám lừa gạt nhà vua khi "đến tháng" và khéo léo nghĩ cách "trốn" thị tẩm trong những ngày đó.
Hành động này của phi tần có thể được coi là chọc giận long nhan, nhẹ thì có thể bị thất sủng, nặng thì đày vào lãnh cung, thậm chí mất mạng. Do đó, các phi tần không dám lừa gạt nhà vua khi "đến tháng" và khéo léo nghĩ cách "trốn" thị tẩm trong những ngày đó.
Phi tần của nhiều triều đại phong kiến dùng những cách riêng để ám chỉ với mọi người rằng rằng bản thân đang "đến tháng", không tiện để được thị tẩm. Trong số này, phi tần thời nhà Hán khi đến kỳ kinh nguyệt sẽ trang điểm bằng son phấn màu đỏ như một hình thức thông báo.
Phi tần của nhiều triều đại phong kiến dùng những cách riêng để ám chỉ với mọi người rằng rằng bản thân đang "đến tháng", không tiện để được thị tẩm. Trong số này, phi tần thời nhà Hán khi đến kỳ kinh nguyệt sẽ trang điểm bằng son phấn màu đỏ như một hình thức thông báo.
Tiếp đến, phi tần của hoàng đế nhà Đường lại đeo nhẫn vàng trên tay để ám chỉ bản thân không tiện hầu hạ thiên tử.
Tiếp đến, phi tần của hoàng đế nhà Đường lại đeo nhẫn vàng trên tay để ám chỉ bản thân không tiện hầu hạ thiên tử.
Ở một số triều đại khác, phi tần sẽ mặc y phục có vạt màu đỏ để ngầm thông báo mình đến ngày "đèn đỏ". Ngoài ra, một vài triều đại còn có bộ phận thái giám chuyên ghi chép về lịch "đến tháng" của các phi tần trong hậu cung.
Ở một số triều đại khác, phi tần sẽ mặc y phục có vạt màu đỏ để ngầm thông báo mình đến ngày "đèn đỏ". Ngoài ra, một vài triều đại còn có bộ phận thái giám chuyên ghi chép về lịch "đến tháng" của các phi tần trong hậu cung.
Theo đó, những phi tần đang trong ngày "đèn đỏ" sẽ bị tạm thời loại khỏi danh sách phi tần để được hoàng đế lựa chọn thị tẩm. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Theo đó, những phi tần đang trong ngày "đèn đỏ" sẽ bị tạm thời loại khỏi danh sách phi tần để được hoàng đế lựa chọn thị tẩm. Ảnh trong bài mang tính minh họa.
Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.
Tâm Anh (TH)
#phi tần Trung Hoa #bí mật hậu cung #phi tần #hoàng đế #thị tẩm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT