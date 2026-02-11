Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Bật mí cách trang trí lan hồ điệp trong nhà đón Tết

Lan hồ điệp từ lâu được xem là “nữ hoàng” của các loài hoa chưng Tết nhờ vẻ đẹp thanh lịch, bền lâu và ý nghĩa phong thủy tốt lành.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Những chậu lan hồ điệp khoe sắc không chỉ giúp ngôi nhà thêm sang trọng mà còn mang thông điệp về sự sung túc, may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Tuy nhiên, để lan hồ điệp phát huy trọn vẹn vẻ đẹp và ý nghĩa, việc trang trí và bố trí đúng cách là điều rất quan trọng.

Chọn chậu lan hồ điệp phù hợp với không gian

Khi trang trí lan hồ điệp trong nhà ngày Tết, gia chủ nên cân nhắc kỹ kích thước và kiểu dáng chậu hoa. Với căn hộ chung cư hoặc nhà phố diện tích nhỏ, nên chọn chậu lan từ 3–5 cành, thiết kế gọn gàng để tránh cảm giác chật chội. Ngược lại, nhà rộng, phòng khách lớn có thể sử dụng chậu lan hồ điệp đại từ 7–12 cành, tạo điểm nhấn sang trọng và nổi bật.

lan-ho-diep.jpg
Nên chọn chậu lan hồ điệp phù hợp với không gian. Ảnh: Người lao động

Về màu sắc, lan hồ điệp trắng tượng trưng cho sự tinh khôi, khởi đầu thuận lợi. Trong khi đó, lan vàng mang ý nghĩa tài lộc, phú quý. Lan tím thể hiện sự thủy chung, cao quý; lan hồng gợi cảm giác ấm áp, sum vầy, phù hợp với không khí Tết cổ truyền.

Phối màu hài hòa với nội thất

Với nội thất tông màu trung tính (trắng, be, xám nhạt) chủ đạo, nên ưu tiên phối cùng hoa lan màu vàng, hồng phấn, tím nhạt hoặc trắng viền hồng. Đây là những gam màu tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, không phá vỡ tổng thể căn phòng.

Không gian có nội thất tông màu nâu, gỗ sẫm, phù hợp với lan hồ điệp màu tím đậm, vàng, cam hoặc đỏ. Sự tương phản về màu sắc sẽ giúp chậu hoa trở điểm nhấn của căn nhà.

lan-ho-diep2.jpg
Màu sắc lan hồ điệp cần hài hòa với nội thất. Ảnh: Shop Hoa Tươi Vũng Tàu

Nếu nhà mang phong cách hiện đại, nên hạn chế phối nhiều hơn 3 màu hoa trong cùng một chậu.

Trang trí lan hồ điệp theo phong cách ngày Tết

Để chậu lan hồ điệp thêm nổi bật trong dịp Tết, nhiều gia đình lựa chọn trang trí thêm phụ kiện truyền thống như bao lì xì đỏ, dây kim tuyến vàng, câu đối nhỏ, nơ đỏ hoặc tượng linh vật năm mới. Những chi tiết này giúp chậu lan vừa giữ được nét thanh tao, vừa hòa quyện với không khí Tết rộn ràng.

Ngoài ra, chậu lan có thể được bọc bằng sứ trắng, gốm men xanh, mây tre đan hoặc chậu composite giả đá để phù hợp với phong cách nội thất hiện đại lẫn truyền thống.

Lan hồ điệp có thể chơi từ 1–2 tháng nếu chăm sóc đúng cách. Trong những ngày Tết, gia chủ chỉ cần tưới nước 2–3 lần/tuần, tưới nhẹ vào gốc, tránh để nước đọng trên lá và hoa. Nên đặt lan ở nơi thoáng mát, có ánh sáng tán xạ để hoa giữ màu tươi lâu.

#Trang trí lan hồ điệp ngày Tết #Ý nghĩa phong thủy của hoa lan #Chọn chậu phù hợp cho lan hồ điệp #Phối màu hoa với nội thất #Trang trí hoa Tết với phụ kiện truyền thống #Phong cách trang trí hiện đại và truyền thống

Bài liên quan

Bất động sản

10 ý tưởng trang trí thông minh cho nhà nhỏ

Những ý tưởng trang trí này có thể tối đa hóa không gian trong nhà mà không ảnh hưởng đến phong cách. 

nha1-2936.jpg
Nếu không thường xuyên tổ chức tiệc tối, hãy thay chiếc bàn ăn lớn bằng một chiếc bàn nhỏ gọn hơn. Ảnh: Housebeautiful
nha2-9301.jpg
Theo các kiến trúc sư, sử dụng nội thất đa chức năng là cách tiết kiệm không gian hiệu quả. Ảnh: Housebeautiful
Xem chi tiết

Bất động sản

Những bình quả lạ trang trí nhà đẹp mê mẩn đang gây sốt

Dường như loại quả nào cũng có thể đem cắm bình như cắm hoa, ngay cả quả thô mộc như dừa hay mít cũng khiến căn nhà trở nên sinh động, đậm chất nghệ thuật.

canh-qua1.jpg
Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh bình hoa được cắm theo phong cách độc đáo, sử dụng các loại cành quả quen thuộc trong đời sống hàng ngày. Ảnh: FB Mai Thùy Hương
canh-qua2.jpg
Năm nay, giới mê cắm hoa "đu trend" trổ tài cắm cành vải lúc lỉu quả như một cách trang trí nhà cửa lạ mắt, mang đậm tinh thần “mùa nào thức ấy”. Ảnh: FB Hana Ha Pham
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới