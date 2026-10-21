Bắt giữ khẩn cấp nam sinh tác động cô giáo ngay trong lớp học

Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh có hành vi đấm cô giáo tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, xã Nội Bài, Hà Nội, để điều tra, làm rõ.

Video: HBĐP / Facebook

Ngày 21/10, lãnh đạo TP Hà Nội cho biết cơ quan công an đã bắt khẩn cấp nam sinh liên quan đến vụ việc hành hung giáo viên ngay trong lớp học. Vụ việc xảy ra tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi vào gần 11h ngày 19/10, trong tiết Toán.

Theo ông Nguyễn Nam Hà, Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài, nam sinh có học võ. Trong lúc giáo viên kiểm tra bài cũ, em này không giữ được bình tĩnh và bất ngờ dùng tay đấm cô giáo. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 20/10, đoạn video ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc. Hình ảnh từ camera lớp học cho thấy, khi cô giáo đang đứng trên bục giảng, nam sinh bất ngờ lao tới, đấm vào đầu nữ giáo viên. Khi cô lùi về phía bàn giáo viên, nam sinh tiếp tục tiến đến tấn công.

Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh trong lớp hô hoán, yêu cầu nam sinh dừng lại, đồng thời chạy tới can ngăn và hỗ trợ cô giáo. Hình ảnh trong video cho thấy trên sàn lớp học xuất hiện nhiều vết máu, kéo dài từ khu vực bàn giáo viên ra phía cửa lớp.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã làm việc với cơ quan công an để phối hợp giải quyết, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Về tình trạng của nữ giáo viên, đại diện nhà trường cho biết sức khỏe và tinh thần của cô hiện đã ổn định. Cô đang nghỉ ngơi tại nhà và dự kiến có thể trở lại trường làm việc trong vài ngày tới.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi là trường tư thục, thành lập năm 1998, nằm trên địa bàn xã Nội Bài, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.