Bắc Bộ rét sâu dưới 10 độ, biển miền Trung – Nam Bộ sóng cao 4 m

Ảnh hưởng của không khí lạnh bao trùm nhiều khu vực trong ngày 25/1, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chìm trong rét đậm, có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày 25/1, thời tiết trên cả nước vẫn chịu tác động rõ rệt của không khí lạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái trời rét, một số nơi rét đậm; trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh làm gia tăng mức độ nguy hiểm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét, một số nơi rét đậm. Ảnh: VOV.VN

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù cục bộ. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ban đêm và buổi sáng có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù rải rác, làm giảm tầm nhìn và có thể gây khó khăn cho giao thông.

Không khí lạnh khiến nền nhiệt xuống thấp, vùng trung du và miền núi xuất hiện rét đậm. Đặc biệt, các khu vực núi cao được cảnh báo nguy cơ băng giá, có khả năng gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, nhất là cây trồng và vật nuôi.

Số liệu quan trắc lúc 6h sáng của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ rất thấp. Tại Đồng Văn (Tuyên Quang), nhiệt độ chỉ 9,1 độ C; Tam Đường (Lai Châu) 9,4 độ C; Sơn La xuống 9,0 độ C.

Trong khi đó, trên biển, gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh. Trạm Huyền Trân ghi nhận gió Đông Bắc cấp 6, có lúc lên cấp 7, giật cấp 8; tại trạm Phú Quý xuất hiện gió giật mạnh cấp 7.

Dự báo trong ngày 25/1, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh cùng vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8. Biển động mạnh, sóng cao phổ biến từ 2 đến 4 mét.

Từ đêm 25/1 trở đi, cường độ gió trên các vùng biển nói trên có xu hướng suy yếu dần.

Trước tình hình thời tiết nguy hiểm, cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng cần đặc biệt lưu ý nguy cơ do gió mạnh và sóng lớn, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh và đảm bảo an toàn.