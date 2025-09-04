Hà Nội

Sống đạo

Ba bí mật người sở hữu EQ cao luôn giấu kín trong cuộc sống

Người có EQ cao thường giữ kín ba bí mật quan trọng, không dễ chia sẻ, nhưng lại sẵn sàng mở lòng ở những điều khiến ai cũng bất ngờ.

Theo Đời sống Pháp luật

Trong giao tiếp hằng ngày, lời nói không chỉ là phương tiện trao đổi thông tin mà còn thể hiện trí tuệ và cách ứng xử. Cùng một ý, nhưng cách nói khác nhau có thể tạo ra phản ứng trái ngược: một câu khiến người ta khó chịu, một câu lại khiến người ta vui vẻ.

Người xưa có câu: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra”, người có EQ cao hiểu rất rõ điều này. Họ biết đâu là điều nên nói, đâu là điều cần giữ lại. Đặc biệt với những chuyện riêng tư, họ thường tiết chế, không dễ dàng chia sẻ. Ngược lại, người thiếu tinh tế lại hay vạch áo cho người xem lưng, chuyện gì cũng đem kể.

Nhìn chung, có 3 chuyện riêng tư mà người khôn ngoan thường tránh đề cập:

1. Người EQ cao hạn chế nói chuyện gia đình ở nơi làm việc

Mâu thuẫn trong gia đình là chuyện muôn thuở và có ở bất cứ đâu. Nhưng nếu bạn đem những việc ấy đến công sở để than phiền thì không chỉ thiếu khéo léo, mà còn có thể gây bất lợi cho chính mình. Nếu thường xuyên nói về chuyện nhà, đồng nghiệp và lãnh đạo dễ nghĩ bạn thiếu ổn định về cảm xúc, khó toàn tâm toàn ý cho công việc.

Trường hợp nhân vật Tô Minh Triết trong phim All is Well (Mọi thứ đều ổn) là một ví dụ. Dù học vấn cao và có năng lực, nhưng anh ta liên tục kể lể về mâu thuẫn gia đình nơi làm việc. Hậu quả là đồng nghiệp vừa hiểu rõ chuyện riêng, vừa đánh giá xấu về tính cách, khiến sự nghiệp của anh cũng bị ảnh hưởng.

Người có EQ cao luôn biết tách bạch công việc và đời sống riêng, không để “chuyện nhà” trở thành chủ đề bàn tán nơi công sở.

2. Người EQ cao không bàn chuyện thu nhập với người khác

Thu nhập vốn là vấn đề nhạy cảm. Nó phản ánh năng lực, giá trị và thậm chí là lòng tự trọng của mỗi người. Việc chia sẻ quá cụ thể về mức lương có thể khơi dậy tâm lý so sánh, ganh tỵ, thậm chí mang lại rắc rối về an toàn cho bản thân chúng ta. Trên thực tế, không ít trường hợp gặp nguy hiểm chỉ vì lộ thông tin tài chính.

Một câu chuyện về thu nhập của người phụ nữ họ Vương (32 tuổi) chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm. Cô Vương có 2 người bạn thân từ nhỏ, cùng làm việc ở một thành phố. Khi cả ba người cùng tụ họp trong một bữa tiệc cuối năm, một người hào hứng khoe thưởng Tết hậu hĩnh, trong khi người kia lại đang thất nghiệp, nhiều tháng chưa có lương. Từ đó, tình cảm giữa họ rạn nứt.

Người EQ cao hiểu rõ: “Giàu không khoe, nghèo không than”. Nếu được hỏi đến, họ sẽ trả lời một cách chung chung hoặc khéo léo lái sang chuyện khác để đảm bảo không ảnh hưởng đến cảm xúc của đối phương và khiến cả 2 rơi vào khó xử.

3. Người EQ cao hạn chế kể chi tiết chuyện tình cảm, kể cả với bạn thân

Nhiều người quen chia sẻ mọi thứ với bạn thân, đặc biệt là chuyện yêu đương. Nhưng ngay cả mối quan hệ thân thiết nhất cũng cần giữ khoảng cách và ranh giới nhất định. Chuyện tình cảm vốn phức tạp, chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Kể quá nhiều chi tiết không chỉ ảnh hưởng đến sự tỉnh táo trong quyết định của bản thân mà đôi khi còn làm tổn hại đến tình bạn.

Bộ phim “Thất Nguyệt và An Sinh” từng khắc họa rõ ràng điều này. Hai cô gái vốn là bạn thân, nhưng khi cùng nảy sinh tình cảm với một chàng trai, mối quan hệ lập tức rạn nứt, từ nghi ngờ đến xung đột. Cuối cùng, cả tình yêu lẫn tình bạn của họ đều tan vỡ.

Trên thực tế, tình cảm phải do chính mình chịu trách nhiệm và bạn thân chỉ có thể đưa lời khuyên, không thể thay chúng ta giải quyết việc đó. Nếu quá phụ thuộc vào ý kiến của người khác, bạn dễ mất đi sự độc lập và khách quan. Người có EQ cao luôn chừa cho mình một khoảng lặng riêng để suy ngẫm và tự chữa lành.

Trong giao tiếp, điều tinh tế nhất chính là biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Giữ cho mình ba điều riêng tư: chuyện gia đình, thu nhập và tình cảm. Việc này không chỉ là sự tự trọng mà còn là cách giúp chúng ta bảo vệ các mối quan hệ.

Khi không còn phụ thuộc vào việc “phơi bày bản thân để tìm kiếm đồng cảm”, hay “tò mò chuyện riêng để kéo gần khoảng cách”, ta mới thật sự bước vào một mối quan hệ trưởng thành, vừa biết sẻ chia, vừa biết im lặng. Đó chính là bản lĩnh của người có EQ cao.

(Theo Toutiao)

Nguyên An

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
