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Giải trí - Giới trẻ

Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Trước chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều thí sinh gây chú ý với thành tích học tập, kinh nghiệm thi sắc đẹp và các dự án cộng đồng.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: Fanpage Hoa hậu Việt Nam)
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Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11, với sự tranh tài của 25 thí sinh. Trong số này, Trần Xuân Khánh Linh là một trong những gương mặt gây chú ý nhờ thành tích học tập nổi bật. Theo Vietnamnet, cô là thủ khoa khóa 2024 của Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU, nhận học bổng từ nhiều trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị gần 530.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng). Không chỉ có thành tích học tập, Khánh Linh còn mang đến cuộc thi dự án nhân ái Cánh cửa thần kỳ, hướng đến mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Người đẹp cho biết sẽ duy trì dự án ngay cả khi không đăng quang.
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Bùi Minh Phương cũng sở hữu hồ sơ học tập đáng chú ý. Cô hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), Anh, có chứng chỉ IELTS 8.0 và từng là Đại sứ học vấn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2022.
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Vũ Thị Khánh Vi gây chú ý với thành tích học tập tại Đại học Ngoại thương. Theo Người Đưa Tin, cô từng là thủ khoa đầu ra khối D tại Trường THPT Đinh Tiên Hoàng năm học 2021-2022. Khánh Vi hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế quốc tế với GPA 3.6. Cô từng đạt danh hiệu Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2023. Khánh Vi cao 1m65, có số đo ba vòng 80-64-89 cm.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi từng đăng quang Hoa khôi Báo chí 2023. Theo Tiền Phong, cô tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Người đẹp cao 1m73, có số đo ba vòng 83-62-94 cm.
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Lê Phương Nghi cũng có kinh nghiệm tại sân chơi sắc đẹp sinh viên khi đăng quang Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025. Cô hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương ở TP HCM, sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N5.
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Lisa Gouband mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô đang theo học chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý tại Trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon (Pháp), đồng thời hoạt động với vai trò người mẫu thời trang. Lisa từng có nhiều năm thi đấu bóng bầu dục trước khi chuyển sang bóng đá vì chấn thương mắt cá chân. Theo Dân Việt, người đẹp mong muốn khán giả ghi nhận hành trình trưởng thành và những giá trị mình theo đuổi, thay vì chỉ chú ý đến ngoại hình lai.
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Phạm Vân Hà là một trong những thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi. Người đẹp Hải Phòng cao 1m75, sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Là tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cô mong muốn triển khai dự án cải thiện sức khỏe răng miệng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nếu đăng quang.
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Đinh Diệu Anh cũng có những lợi thế riêng khi sở hữu IELTS 7.5 từ năm lớp 11, chứng chỉ tiếng Trung HSK4 và đang học thêm tiếng Hàn. Cô từng đoạt các danh hiệu Hoa khôi Tài năng, Hoa khôi Nhân ái và Á khôi 2 tại cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2023.
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Nguyễn Thị Kim Châu là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Văn Hiến, theo đuổi Taekwondo nhiều năm. Cô từng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025. Bên cạnh thành tích tại sân chơi sắc đẹp, Kim Châu còn có các giải thưởng ở những cuộc thi Taekwondo cấp thành phố và địa phương.
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Vũ Hồng Hạnh giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, cô đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất và được đặc cách vào Top 25. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Hồng Hạnh cho biết những trải nghiệm tại nhà chung giúp cô trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn. Người đẹp mong muốn thể hiện sự thay đổi của bản thân trong đêm chung kết.
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Trịnh Ngọc Huyền từng đăng quang Hoa khôi Miss UFM 2025. Cô hiện theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Tài chính - Marketing. Ngoài việc học, người đẹp còn tham gia các hoạt động tình nguyện.
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Nguyễn Yến Trang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Cô từng trúng tuyển ba trường đại học gồm Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thủ đô Hà Nội. Yến Trang lựa chọn theo học ngành sư phạm, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và thể hiện khả năng ca hát trên sân khấu.
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Hoàng Thị Hà Phương tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến tại Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện làm việc tại một doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực thiết bị y tế. Cô từng tham gia các hoạt động cộng đồng như Trạm Yêu thương, Góp gạch xây trường, Hành trình Đỏ và đảm nhiệm vai trò MC song ngữ.
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Lưu Phương Anh là sinh viên ngành Quản lý Kinh doanh và Marketing tại Đại học Hàng hải Việt Nam. Theo Sức khỏe & Đời sống, cô có sự tiến bộ về phong thái và khả năng làm chủ sân khấu sau quá trình rèn luyện tại nhà chung. Phương Anh cao 1m71, có số đo ba vòng 86-58-92 cm.
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Bùi Mai Linh đến từ Hải Phòng, hiện theo học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô cao 1m72, có số đo ba vòng 80-58-91 cm.
Xem video: "Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh tại một sự kiện". Nguồn Vietnamnet
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