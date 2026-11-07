Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng hoạt động người mẫu, giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và hiện tại vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trước thềm chung kết cuộc thi, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Vũ Hồng Hạnh bày tỏ, cô mong muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tự tin, chân thành và không ngại thử thách.