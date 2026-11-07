Ai sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026?

[GALLERY] Lisa vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu nhan sắc gây mê
Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Vũ Hồng Hạnh: ‘Tôi trưởng thành hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026’
Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.
Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, tốt nghiệp chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng hoạt động người mẫu, giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 và hiện tại vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trước thềm chung kết cuộc thi, chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Vũ Hồng Hạnh bày tỏ, cô mong muốn thể hiện hình ảnh một cô gái tự tin, chân thành và không ngại thử thách.
4.000 câu hỏi của công chúng, áp lực ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026
Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện nhận gần 4.000 câu hỏi từ công chúng và sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5 trong phần thi ứng xử.
Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/11, với sự tham gia của 25 thí sinh. Một trong những nội dung được chú ý là phần thi ứng xử dành cho Top 5 chung cuộc.
Đáng chú ý, công chúng được tham gia đóng góp câu hỏi cho phần thi này. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Theo Tiền Phong, một số người gửi nhiều hơn một câu hỏi. Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận nội dung đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5.
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Vũ Hồng Hạnh: ‘Tôi trưởng thành hơn khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026’
Vũ Hồng Hạnh nhớ nhất ngày đầu bước vào nhà chung và cho biết những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp cô trưởng thành hơn.
[GALLERY] Lisa vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, sở hữu nhan sắc gây mê
Mang hai dòng máu Việt - Pháp, Lisa Gouband là một trong những thí sinh gây chú ý ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.