8 sự thật rợn người không thể tưởng tượng nổi về loài ghẻ

Ghẻ là loài ký sinh cực nhỏ nhưng gây ám ảnh, đã theo chân con người hàng nghìn năm và phổ biến đến ngày nay.

Sinh vật “tàng hình” dưới da người. Ghẻ (Sarcoptes scabiei) là một loài ve cực nhỏ, dài chưa đến 0,5 mm, gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng đào hang ngay dưới lớp da, tạo nên những đường hầm li ti – nguyên nhân chính gây ngứa dữ dội. Ảnh: Pinterest.
Thủ phạm gây bệnh ghẻ quen thuộc. Loài này chính là tác nhân gây ra bệnh ghẻ, một tình trạng da liễu phổ biến trên toàn thế giới. Triệu chứng điển hình là ngứa nhiều vào ban đêm, kèm theo các nốt đỏ hoặc mụn nước nhỏ. Ảnh: Pinterest.
“Kỹ sư đào hầm” đáng sợ. Con cái của loài ghẻ có khả năng đào những đường hầm ngoằn ngoèo dưới da để đẻ trứng. Mỗi ngày, chúng có thể đẻ 2–3 trứng, khiến số lượng ký sinh tăng nhanh nếu không được điều trị. Ảnh: Pinterest.
Ngứa không phải do chúng cắn. Cảm giác ngứa dữ dội thực ra không phải do ghẻ cắn, mà là phản ứng dị ứng của cơ thể đối với chất thải, trứng và xác của chúng dưới da. Ảnh: Pinterest.
Lây lan nhanh qua tiếp xúc gần. Bệnh ghẻ dễ lây qua tiếp xúc da kề da, đặc biệt trong môi trường đông người như ký túc xá, gia đình hoặc cơ sở chăm sóc. Việc dùng chung quần áo, chăn màn cũng có thể làm lây nhiễm. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ có ở người. Nhiều biến thể của Sarcoptes scabiei còn ký sinh trên động vật như chó, mèo, cáo… Tuy nhiên, mỗi biến thể thường “ưu tiên” vật chủ riêng, dù đôi khi vẫn có thể lây chéo tạm thời. Ảnh: Pinterest.
Có thể tồn tại ngoài cơ thể người. Dù sống chủ yếu trên da, loài ghẻ vẫn có thể tồn tại ngoài môi trường vài ngày trong điều kiện thích hợp, đặc biệt là nơi ẩm và mát, làm tăng nguy cơ lây nhiễm gián tiếp. Ảnh: Pinterest.
Điều trị đơn giản nhưng dễ tái phát. Bệnh ghẻ có thể được điều trị bằng thuốc bôi hoặc uống, nhưng cần xử lý đồng thời tất cả người tiếp xúc gần và vệ sinh đồ dùng cá nhân, nếu không rất dễ bị tái nhiễm. Ảnh: Pinterest.
#Bệnh ghẻ và ký sinh trùng #Chẩn đoán và điều trị ghẻ #ghẻ #ký sinh #bệnh da #dịch bệnh

