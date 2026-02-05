Hà Nội

6 loại hoa trưng Tết vừa đẹp vừa khử mùi diệt khuẩn

Bất động sản

Thay vì chỉ chọn hoa đẹp để trưng dịp Tết, nhiều gia đình ưu tiên các loại hoa vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa giúp khử mùi, diệt khuẩn tự nhiên.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoa violet châu Phi nhỏ gọn, màu sắc dịu dàng, thích hợp trưng trong nhà dịp Tết. Ảnh: Hoa Sen Việt
Mùi thơm nhẹ của hoa giúp cải thiện chất lượng không khí, hạn chế vi khuẩn trong nhà. Đặt chậu violet châu Phi trong nhà dịp Tết mang ý nghĩa gia đình thuận hòa, năm mới bình an. Ảnh: Dalat Hasfarm
Hoa cúc được ưa chuộng trong dịp Tết nhờ ý nghĩa phong thủy tốt lành về trường thọ, phúc khí và sức khỏe. Ảnh: Internet
Hoa cúc còn được đánh giá cao nhờ khả năng thanh lọc không khí. Một số nghiên cứu cho thấy hoa cúc có thể hấp thụ các chất gây mùi và vi khuẩn nhẹ trong môi trường kín. Ảnh: Internet
Màu tím của hoa oải hương tượng trưng cho sự tĩnh tại, giúp cân bằng cảm xúc và giảm căng thẳng sau một năm bận rộn. Ảnh: Internet
Hương thơm tự nhiên của hoa có tác dụng kháng khuẩn, xua côn trùng và được cho là giúp đẩy lùi uế khí trong không gian kín. Ảnh: FlowerSight
Hoa lan không có mùi quá nồng nhưng có khả năng điều hòa không khí, hạn chế mùi hôi trong phòng kín. Ảnh: Facebook
Đặc biệt, lan hồ điệp còn mang ý nghĩa may mắn, sung túc, rất phù hợp trưng bày đầu năm. Ảnh: Facebook
Hoa cẩm chướng lùn tỏa ra mùi hương nhẹ, giúp xua đuổi muỗi, côn trùng, và có khả năng ức chế sự phát triển của một số loại vi khuẩn trong không khí. Ảnh: Internet
Một chậu cẩm chướng trưng trong nhà dịp Tết mang ý nghĩa năm mới khỏe mạnh, công việc ổn định và cuộc sống lâu bền. Ảnh: Vuahatgiong
Hoa sống đời có sức sống bền bỉ, khả năng hấp thụ khí xấu. Ảnh: Internet
Trưng một chậu hoa sống đời dịp Tết mang ý nghĩa cầu chúc năm mới ít bệnh tật, tinh thần thoải mái, cuộc sống ổn định. Ảnh: Internet
