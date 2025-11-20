Hà Nội

4 món canh giúp giảm cân hiệu quả cho bữa tối nhẹ nhàng

Sống Khỏe

Ăn tối nhẹ nhàng với những món canh giàu dinh dưỡng giúp kiểm soát cân nặng, giảm mỡ thừa và duy trì cảm giác no lâu, tốt cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ăn tối nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ no là bí quyết giúp giảm cân hiệu quả, tránh tích tụ mỡ thừa. Thay vì cơm, nhiều người lựa chọn các món canh giàu rau củ, protein và chất xơ, vừa giúp cơ thể no lâu, vừa hỗ trợ đốt mỡ. Dưới đây là 4 món canh phù hợp để thay cơm vào bữa tối. Ảnh minh họa
Canh rau củ thập cẩm là lựa chọn lý tưởng cho những bữa tối nhẹ nhàng. Rau củ chứa nhiều chất xơ và nước, giúp duy trì cảm giác no lâu mà không nạp quá nhiều calo. Ảnh minh họa
Ngoài ra, vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa như beta-carotene, polyphenol còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giảm viêm và ngăn ngừa mỡ nội tạng tích tụ, mang lại lợi ích kép cho sức khỏe và kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
Canh gà nấu nấm cũng là món ăn lý tưởng cho bữa tối giảm cân. Thịt gà, đặc biệt là phần ức, giàu protein nhưng ít chất béo, giúp tăng cảm giác no và hạn chế thèm ăn. Ảnh minh họa
Nấm bổ sung vitamin D và beta-glucan – loại chất xơ hòa tan có lợi cho tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà vẫn hỗ trợ giảm cân. Món canh này vừa thơm ngon, vừa cung cấp năng lượng cần thiết cho buổi tối mà không lo dư thừa calo. Ảnh minh họa
Canh bí đỏ hầm gừng là lựa chọn tuyệt vời để giảm mỡ bụng. Bí đỏ ít calo nhưng giàu chất xơ, giúp hạn chế tích tụ mỡ. Ảnh minh họa
Khi kết hợp với gừng – gia vị có tác dụng nhiệt sinh học – món canh này kích thích quá trình trao đổi chất, đốt calo hiệu quả và giúp tiêu hóa tốt hơn. Gừng còn giúp giảm cảm giác đầy bụng sau bữa tối, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu. Ảnh minh họa
Canh rong biển nấu đậu phụ là món cuối cùng trong danh sách, thích hợp cho những ai muốn duy trì cảm giác no lâu mà vẫn kiểm soát cân nặng. Rong biển giàu i-ốt, hỗ trợ chức năng tuyến giáp và tăng cường trao đổi chất. Ảnh minh họa
Đậu phụ cung cấp protein thực vật chất lượng cao, ít calo. Hợp chất alginate trong rong biển còn giúp giảm hấp thu chất béo từ thức ăn, đồng thời cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết. Ảnh minh họa
Khi sử dụng các món canh này thay cơm tối, nên hạn chế muối, đường và dầu mỡ để tối ưu hóa lợi ích giảm cân. Có thể kết hợp thêm một ít rau sống hoặc trái cây ít đường để bữa tối cân bằng dinh dưỡng. Thực hiện đều đặn, các món canh này không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể, mang đến bữa tối nhẹ nhàng, giàu dinh dưỡng mà vẫn ngon miệng. Ảnh minh họa
