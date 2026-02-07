3 món mua trước Tết, gia chủ tích dư phú quý

Theo ông bà, mua bát mới, đũa mới và dụng cụ vệ sinh trong tháng Chạp giúp gia chủ tích lũy phú quý, đón năm mới an khang, thịnh vượng.

Tết Nguyên Đán đang đến gần. Đây là khoảng thời gian để mọi người bắt đầu chuẩn bị, sắm sửa để chào đón năm mới trong trạng thái tốt nhất. Theo kinh nghiệm của ông bà ta, nếu như trước Tết mua được 03 món này, gia chủ sẽ tích cả núi phú quý, năm mới vạn sự hanh thông.

1. Bát mới

Người xưa thường ví von những công việc ổn định là "công việc bát sắt". Trong văn hóa truyền thống người Việt, cái bát không chỉ dùng để ăn cơm mà nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho thu nhập đủ đầy và cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc.

Vì vậy, trong tháng Chạp, ông bà ta thường có quan niệm rằng nên sắm một bộ bát mới. Điều này gắn liền với mong muốn năm mới gia đình sẽ có thu nhập ổn định, có nền tảng tài chính vững chắc hơn và trong năm tới cũng như sẽ có 1 cuộc sống dư giả, tốt đẹp hơn.

Để an toàn, tốt nhất cho sức khoẻ, chúng ta nên chọn đồ sứ gia dụng của các hãng uy tín của Việt Nam như: Hải Dương, Bát Tràng, Minh Long.... Nên lựa chọn bát đĩa có màu trắng, ít hoa văn hoặc có thể thay thế bằng đồ thuỷ tinh. Đặc biệt, bạn không nên sử dụng bát đĩa gốm sứ để làm chín thức ăn ở trong lò vi sóng vì nhiệt độ cao của lò vi sóng sẽ làm cho các chất độc có trong gốm dễ tan hơn, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Tốt nhất, khi mua đồ gốm sứ, bạn nên chọn hàng có độ trơn, không nhám sần, không nổi gờ cũng không quá bóng loáng hoặc không trong. Hạn chế sử dụng các bát đĩa tráng các lớp men với màu sắc lòe loẹt phía phần lòng bát, đĩa. Trong khi sử dụng, nếu thấy bát có biểu hiện sần sùi, trong bóc lớp men bóng hoặc bị rạn thì nên thay bằng bát mới.

2. Đũa mới

Đũa cũng là vật dụng không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Nhưng tại sao vào tháng Chạp lại có quan niệm nên thay đũa mới?

Ads

Người ta thường sẽ mời ai đó ăn cơm bằng cách nói “thêm một đôi đũa”. Vì thế, dân gian cho rằng, 1 đôi đũa mới sẽ mang ý nghĩa tượng trưng cho việc gia đình có thêm thành viên mới. Đặc biệt, với các cặp vợ chồng vừa mới cưới đang mong có con, việc thay đũa mới cũng là một cách gửi gắm hy vọng sẽ được đón "thiên thần nhỏ" chào đời, hoặc đơn giản sự sum vầy, đông đủ và thịnh vượng cho gia đình. Hơn nữa, đũa cũng nên thay thường xuyên để đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình.

3. Dụng cụ vệ sinh nên thay mới

Một năm qua đi với khá nhiều biến cố thì cuối năm có lẽ là thời điểm thích hợp, để bạn có thể sửa chữa và nâng cấp lại ngôi nhà của mình để có thể loại bỏ đi những nguồn năng lượng tiêu cực và chuẩn bị sẵn sàng đón chào những điều may mắn sắp đến trong năm mới.

Từ lâu, tháng Chạp đã được gắn liền với phong tục dọn dẹp đón năm mới, gọi là "trừ bụi". Việc quét dọn sẽ không chỉ làm sạch nhà cửa mà còn mang ý nghĩa giúp xóa bỏ những điều cũ kỹ, không may mắn, bệnh tật hay tai họa của năm cũ để chuẩn bị có thể sang 1 trang mới tốt lành. Vì vậy, người xưa còn khuyên bạn nên thay bộ dụng cụ vệ sinh mới trong tháng Chạp để mọi chuyện hanh thông.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm