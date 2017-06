Cách trồng các loại quả siêu kỳ lạ trong vườn nhà

Vài năm gần đây, trên thị trường xuất hiện nhiều loại quả kỳ lạ đắt gấp nhiều lần so với quả cùng loại bình thường. Bí quyết để tạo ra những trái cây lạ mắt đó là chính là những chiếc khuôn. Ảnh: Amazonaws. Khi quả còn non, người trồng sẽ dùng chiếc khuôn này cố định vào cây. Quả dần phát triển và có hình dáng như người trồng mong muốn. Ảnh: Fruit Mould. Dưa hấu hình trái tim đẹp mắt. Ảnh: Youtube. Đây là cách tạo ra quả lê hình tượng phật khiến người tiêu dùng kinh ngạc. Ảnh: The Plate. Một số khuôn mẫu còn khắc cả chữ luôn trên đó. Ảnh: SWNS. Khi thu hoạch, chỉ cần tháo khuôn ra, lấy quả và tái sử dụng cho vụ sau. Ảnh: Fruit Mould. Ban đầu ý tưởng lạ này bắt nguồn từ Nhật Bản, sau đó những chiếc khuôn được sản xuất rộng rãi ở Trung Quốc. Ảnh: Imgur. Táo hình vuông độc đáo. Ảnh: Banggood. Những loại hoa quả hình dáng lạ có giá bán đắt gấp nhiều lần thông thường. Ảnh: Thegreenhead. Hiện khuôn để đúc các loại hoa quả hình dáng lạ này có giá khá cao, từ 20 USD trở lên tùy kích cỡ. Ảnh: Thegreenhead.

