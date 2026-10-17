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Xã hội

Xử lý các trường hợp đăng thông tin sai sự thật liên quan Tiểu học An Dương

Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên MXH về vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.

Hải Ninh

Ngày 17/10, Công an TP Hải Phòng thông tin, Phòng An ninh mạng - Công an TP Hải Phòng đang xác minh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học An Dương.

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Phòng An ninh mạng làm việc với ông L.Đ.A

Theo đó, khoảng 17h15 phút ngày 15/10 xảy ra vụ việc tại Trường Tiểu học An Dương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Tuy nhiên, trên không gian mạng lan truyền một số bài đăng và bình luận có nội dung phức tạp chưa phản ánh đúng bản chất sự việc.

Qua rà soát, xác minh, Phòng An ninh mạng - Công an TP Hải Phòng đã phát hiện các trường hợp sử dụng tài khoản Facebook tham gia đăng tải nội dung sai sự thật, như tài khoản “Đức Lê”, tài khoản “Chinh Cao”.

Phòng An ninh mạng đã làm việc với chủ tài khoản Facebook “Đức Lê” do L. Đ. A, (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) sử dụng, và tài khoản Facebook “Chinh Cao” do C.Th.C (SN 1968, trú tại xã Tiên Minh, Hải Phòng) sử dụng. Tại Cơ quan Công an ông L.Đ.A và bà C.Th.C thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân và nhận thức được sai phạm, đồng thời cam kết không tái phạm.

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Phòng An ninh mạng làm việc với bà C.Th.C

Vụ việc liên quan đến cháu học sinh Trường Tiểu học An Dương tử vong đang tiếp tục được các cơ quan chức năng liên quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng - Công an TP Hải Phòng tiếp tục rà soát, phát hiện, xử lý các trường hợp đăng tải, bình luận vi phạm; đồng thời khuyến cáo Nhân dân thận trọng trong sử dụng mạng xã hội, chỉ sử dụng thông tin từ nguồn chính thức của các cơ quan có thẩm quyền; không đăng tải thông tin, bình luận nội dung chưa được kiểm chứng sai sự thật liên quan đến vụ việc. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật nói chung và các quy định của Luật An ninh mạng nói riêng.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 15/10/2026, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm học sinh tan trường, cháu N.T.M. (sinh năm 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương) được chị gái đến đón. Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn của nhà trường, cháu không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng. Phát hiện sự việc, các giáo viên đã nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu đã tử vong vào khoảng 19 giờ cùng ngày.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tài liệu liên quan; ghi lời khai người thân, giáo viên và các phụ huynh chứng kiến sự việc để xác định nguyên nhân tử vong.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến; Bản kết luận giám định pháp y và các tài liệu liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng bước đầu xác định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm.

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#An Dương #Thông tin sai sự thật #Công an Hải Phòng #Trường Tiểu học #Xử lý vi phạm

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Trường tiểu học An Dương
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