Hải Phòng yêu cầu xác minh, làm rõ vụ bé tử vong tại Tiểu học An Dương

UBND TP Hải Phòng yêu cầu khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân, diễn biến và trách nhiệm của các bên liên quan vụ bé tử vong tại trường Tiểu học An Dương.

Ngày 16/10, liên quan đến sự việc học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong tại Trường Tiểu học An Dương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức vừa có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 13765 yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai công tác xác minh, điều tra và bảo đảm an toàn trường học.

Trường tiểu học An Dương

Theo đó, để làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và xem xét trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đào Trọng Đức giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Công an phường An Dương xác minh quá trình quản lý, giám sát, trông giữ và bàn giao học sinh sau giờ học; việc phát hiện, xử lý tình huống và sơ cấp cứu; trách nhiệm của nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và những người liên quan. Kết quả xác minh cùng đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) phải báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/10/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn, nhất là trường mầm non, tiểu học, rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh sau giờ học; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý học sinh chờ phụ huynh đón, phương án xử lý tình huống phát sinh và điều kiện an toàn tại khu vực cổng trường. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành hướng dẫn xử lý tình huống khẩn cấp trong trường học, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo Công an phường An Dương khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan theo quy định pháp luật; báo cáo UBND thành phố ngay khi có kết luận chính thức. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp thu thập, bảo quản hồ sơ, chứng cứ phục vụ điều tra. Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi tình hình trên không gian mạng, xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền riêng tư của học sinh và gia đình.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu UBND phường An Dương phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ xác minh; chỉ đạo Trường Tiểu học An Dương phối hợp với cơ quan chức năng, thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý các tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; quan tâm ổn định tâm lý giáo viên, học sinh, phụ huynh, bảo đảm hoạt động dạy và học.

Bên cạnh đó, rà soát toàn diện công tác bảo đảm an toàn trường học trên địa bàn; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp cung cấp thông tin chính thức, khách quan, minh bạch; tuyên truyền, vận động người dân không phát tán hình ảnh, thông tin riêng tư của học sinh và gia đình trên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 15/10, tại khu vực sân Trường Tiểu học An Dương, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xảy ra vụ tai nạn khiến một cháu bé tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi phụ huynh đang đón học sinh tan trường, cháu N.T.M, (SN 2020, trú tại tổ dân phố Đồng Giới Tây, phường An Dương, thành phố Hải Phòng; học sinh lớp 1 trường tiểu học An Dương), được chị gái đến đón.

Trong lúc vui chơi tại khu vực sân vườn trong khuôn viên nhà trường, cháu N.T.M không may bị ngã từ ghế đá, đầu va đập vào phần góc cạnh bằng đá của bồn hoa, dẫn đến chấn thương nặng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các giáo viên nhà trường đã khẩn trương đưa cháu N.T.M đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu N.T.M đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Công an phường An Dương và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẩn trương tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, thu thập tài liệu, dấu vết tại hiện trường; ghi lời khai người thân của cháu bé, các giáo viên và những phụ huynh có mặt tại thời điểm xảy ra sự việc nhằm xác định đầy đủ diễn biến, nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 4h30 ngày 16/10, gia đình đã đưa thi thể cháu N.T.M về nhà để tổ chức mai táng.

Các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan đến vụ việc theo quy định của pháp luật.

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