Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong nhà máy Xiaomi sản xuất smartphone chỉ 6 giây

Số hóa

Bên trong nhà máy Xiaomi sản xuất smartphone chỉ 6 giây

Với vốn đầu tư 2,4 tỷ RMB, nhà máy thông minh của Xiaomi tại Changping có thể hoàn thiện một smartphone chỉ trong 6 giây nhờ tự động hóa gần như tuyệt đối.

Thiên Trang (TH)
Nhà máy smartphone của Xiaomi tại Changping gây choáng khi mỗi thiết bị hoàn chỉnh chỉ mất trung bình 6 giây để xuất xưởng.
Nhà máy smartphone của Xiaomi tại Changping gây choáng khi mỗi thiết bị hoàn chỉnh chỉ mất trung bình 6 giây để xuất xưởng.
Đây là tổ hợp sản xuất lớn nhất mà Xiaomi từng xây dựng, với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ RMB và diện tích lên tới 81.000 m².
Đây là tổ hợp sản xuất lớn nhất mà Xiaomi từng xây dựng, với tổng vốn đầu tư 2,4 tỷ RMB và diện tích lên tới 81.000 m².
Toàn bộ quy trình từ xử lý bo mạch, lắp ráp, kiểm định đến đóng gói được tổ chức theo mô hình khép kín nhằm tối ưu tốc độ và chất lượng.
Toàn bộ quy trình từ xử lý bo mạch, lắp ráp, kiểm định đến đóng gói được tổ chức theo mô hình khép kín nhằm tối ưu tốc độ và chất lượng.
Nhà máy hiện vận hành 11 dây chuyền sản xuất, đạt tỷ lệ tự động hóa tổng thể 81% và 100% tự động ở các công đoạn then chốt.
Nhà máy hiện vận hành 11 dây chuyền sản xuất, đạt tỷ lệ tự động hóa tổng thể 81% và 100% tự động ở các công đoạn then chốt.
Robot đảm nhiệm hầu hết các bước yêu cầu độ chính xác cao như lắp module camera, kiểm tra kết nối và đóng gói thành phẩm.
Robot đảm nhiệm hầu hết các bước yêu cầu độ chính xác cao như lắp module camera, kiểm tra kết nối và đóng gói thành phẩm.
Đáng chú ý, Xiaomi tự thiết kế tới 96,8% thiết bị phần cứng và phát triển 100% phần mềm điều hành sản xuất nội bộ.
Đáng chú ý, Xiaomi tự thiết kế tới 96,8% thiết bị phần cứng và phát triển 100% phần mềm điều hành sản xuất nội bộ.
Các dây chuyền có thể lập trình linh hoạt để sản xuất nhiều dòng smartphone khác nhau và thử nghiệm sản phẩm mới trước khi thương mại hóa.
Các dây chuyền có thể lập trình linh hoạt để sản xuất nhiều dòng smartphone khác nhau và thử nghiệm sản phẩm mới trước khi thương mại hóa.
Nhà máy Changping cho thấy Xiaomi đang chuyển mình từ hãng smartphone sang công ty công nghệ sở hữu năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn.
Nhà máy Changping cho thấy Xiaomi đang chuyển mình từ hãng smartphone sang công ty công nghệ sở hữu năng lực sản xuất công nghiệp quy mô lớn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi #nhà máy #smartphone #tự động hóa #sản xuất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT