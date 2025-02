Xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ bản doanh Ngô Quyền

Quận Hải An (TP Hải Phòng) vừa long trọng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Khu vực Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938, tối ngày 12/2 tại Khu Di tích Từ Lương Xâm. Khai mạc Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm năm 2025, Kỷ niệm 1087 năm chiến thắng Bạch Đằng, 1081 năm Ngày mất của Đức vương Ngô Quyền.



Từ Lương Xâm, địa danh linh thiêng nơi cửa biển nằm bên dòng sông Bạch Đằng, nơi gắn liền với chiến công lừng lẫy hiển hách của Đức Vương Ngô Quyền và của dân tộc trong lịch sử chống quân ngoại xâm năm 938.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long (phải) trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cụm di tích Từ Lương Xâm cho Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: Đàm Thanh.

Năm 1986, tại Quyết định số 235/VH-QĐ, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định xếp hạng ngôi từ là Di tích lịch sử cấp quốc gia với tên gọi: Di tích lịch sử khu vực Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938, xã Nam Hải, huyện An Hải.

Đây là một trong “Tứ linh từ” của huyện cổ An Dương, nay là một trong 3 “linh từ” của quận Hải An (gồm, Di tích lịch sử khu vực Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938, Phủ Thượng Đoạn, Đền Phú Xá). Trong số các Di tích thờ Ngô Quyền trên địa bàn quận Hải An, Di tích lịch sử khu vực Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 được suy tôn là “Từ Cả” - tức là nơi đứng đầu về thờ Ngô Quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Bí thư Quận ủy Hải An, nhấn mạnh, việc Chính phủ công nhận cụm di tích Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 là Di tích quốc gia đặc biệt và Lễ hội Từ Lương Xâm - Di sản phi vật thể quốc gia, là niềm vinh dự và tự hào.

Đồng thời, việc được công nhận này cũng đặt ra trách nhiệm lớn lao cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải An nói riêng và nhân dân TP Hải Phòng nói chung trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản, di tích.

Lãnh đạo quận Hải An cam kết, tiếp nối nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ và phát huy để những giá trị của Cụm di tích trường tồn cùng thời gian, thực sự trở thành địa chỉ văn hoá tâm linh, có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh, Từ Lương Xâm, vùng đất năm xưa là nơi được Ngô Quyền lựa chọn dựng đại bản doanh, đắp thành Vành Kiệu và Chỉ huy làm nên chiến thắng đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng lịch sử năm 938.

Gắn với Di tích Từ Lương Xâm, Lễ hội Từ Lương Xâm diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng Giêng hằng năm thể hiện ý thức, tình cảm, tâm thức của người dân thành phố hướng về tổ tiên, cội nguồn, tưởng nhớ và thể hiện lòng biết ơn, tôn kính Đức Vương Ngô Quyền.

Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, ngày 17/1/2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Cụm Di tích Từ Lương Xâm – Căn cứ bản doanh của Đức Vương Ngô Quyền năm 938.

Lễ rước truyền thống là một nghi thức quan trọng và linh thiêng của lễ hội Từ Lương Xâm. Ảnh: Đàm Thanh

Ông Hồ An Phong đề nghị thành phố, quận Hải An quan tâm, triển khai lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn Di tích; triển khai Đề án bảo tồn, phát huy Di sản, Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâm; tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ làm sáng tỏ hơn giá trị lịch sử Di tích, hoàn thiện cảnh quan, môi trường xung quanh để tạo không gian văn hóa hoàn chỉnh.

Đức vương Ngô Quyền là một trong 14 vị Anh hùng dân tộc tiêu biểu của Việt Nam, là vị “vua đứng đầu các vua”, là “vị Tổ Trung Hưng” của đất Việt. Năm 938, ông là người lãnh đạo Nhân dân đánh bại quân Nam Hán trong trận chiến trên sông Bạch Đằng lịch sử, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra một kỷ nguyên độc lập, tự chủ lâu dài và sự tiếp nối rực rỡ của các triều đại Lý, Trần, Lê đến thời đại Hồ Chí Minh.