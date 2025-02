Xác minh clip cô gái rơi khỏi ô tô khi xe đang chạy

Ngày 5/2, thông tin từ Công an TP Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe Hyundai i10 và cô gái lên làm việc.

Hình ảnh cô gái rơi khỏi xe. (Ảnh chụp màn hình)