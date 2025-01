Vừa ra tù lại bị khởi tố tội "Gây rối trật tự công cộng"

Ngày 18/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 20h30 ngày 6/12, đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 2000, cư trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) ngồi chung ô tô với bạn thì xảy ra va chạm với một xe gắn máy tại khu vực trước chung cư Tecco thuộc phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải tại cơ quan Công an.

Vụ việc đã thu hút nhiều người dân hiếu kỳ, có dấu hiệu gây ùn tắc giao thông. Nhận được thông tin phản ánh của công dân có vụ va chạm giao thông, Tổ công tác 282 của Công an TP Thanh Hóa nhanh chóng tiếp cận nắm tình hình.

Tuy nhiên, khi tổ công tác nhắc nhở, Nguyễn Ngọc Hải không chấp hành mà còn có những hành vi coi thường pháp luật như chửi bới, xúc phạm đối với lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Sau khi được mọi người giải thích và can ngăn Hải bỏ đi, khoảng 10 phút sau Hải quay lại và tiếp tục có những lời lẽ to tiếng, chửi bới… Hành vi của Hải gây ồn ào, thu hút nhiều người xung quanh tập trung hiếu kỳ, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại khu vực.

Xác định hành vi của Hải là vi phạm pháp luật, ngay sau đó Tổ công tác 282 của Công an thành phố đã phối hợp với Công an phường Đông Vệ lập biên bản đối với Nguyễn Ngọc Hải về hành vi “Gây mất trật tự công cộng khu dân cư” và hành vi “Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ”.

Qua những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Hải về tội “ Gây rối trật tự công cộng ” để điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 29/6/2023, Nguyễn Ngọc Hải bị Toà án Nhân dân thành phố Thanh Hoá xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” mới ra tù tháng 10/2023 chưa được xoá án tích nhưng vẫn tiếp tục vi phạm.