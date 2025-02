Vấn đề pháp lý vụ Phú Lê nghi đánh bạc ăn tiền

Đáng chú ý, trong clip nói trên có sự xuất hiện của ông Lê Phú (tức Phú Lê, 45 tuổi) và một số người khá nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội. Clip này được chia sẻ nhiều trên các hội nhóm, fanpage mạng xã hội, được nhiều người cho là hình thức chơi cá cược dưới hình thức “xóc bầu cua”. Trên chiếu lúc này có tờ giấy 6 ô có hình bầu, tôm, cua, cá… cùng với bát, đĩa và vật giống tiền.

Hình ảnh clip quay cảnh Phú Lê đánh bạc dưới hình thức "xóc bầu cua". Ảnh cắt từ clip

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đánh giá, đánh bạc trái phép là một trong các tệ nạn xã hội có tính chất lôi kéo, gây nghiện và gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực đối với xã hội.

“Người chơi rất dễ bỏ bê gia đình, công việc, có thể bị vỡ nợ, phá sản rồi làm liều, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp tài sản, giết người... Vì thế pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi cá cược, sát phạt, ăn thua bằng tiền hoặc bằng hiện vật”, Luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Luật sư Đặng Văn Cường dẫn các quy định của pháp luật cho biết, người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép là vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài của pháp luật bất kỳ lý do gì, người chơi là ai. Nếu hội đủ các yếu tố cấu thành tội phạm đối với tội Đánh bạc thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Trường hợp đánh bạc trái phép mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với mỗi lần đánh bạc trái phép, theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, chủ thể vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung như: Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; tịch thu tiền đánh bạc trái phép mà có.

Được biết, Phú Lê (tên thật là Lê Văn Phú, SN 1980, quê Yên Bái), được biết đến như một hiện tượng nổi lên nhờ mạng xã hội, từng tham gia đóng một số video âm nhạc hay phim ngắn về đề tài giang hồ với nhiều cảnh quay bạo lực.

Tháng 8/2020, "giang hồ mạng" Phú Lê bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích do có liên quan đến việc hành hung 2 người phụ nữ lớn tuổi xảy ra tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Tuy nhiên, do gia định bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố, Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng đã ra quyết định đình chỉ vụ án và trả tự do cho Phú Lê cùng 2 "đàn em".