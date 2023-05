Trung tâm du lịch Hạ Long ngập ngụa nước thải, bốc mùi hôi thối

Theo phản ánh của du khách và các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại khu vực quảng trường Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nhiều tháng nay, hệ thống cống thoát nước tại khu vực này thường xuyên bị ùn tắc, nước thải tràn ra vỉa hè lênh láng, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dịch vụ du lịch. Anh Nguyễn Trung Hiếu, chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống gần khu vực quảng trường cho biết, tình trạng cống, rãnh thoát nước bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối đã xảy ra nhiều tháng nay. Trời mưa thì cống ngập ngụa, ứ đọng nước cả tuyến đường, còn trời nắng thì bốc mùi hôi thối khiến nhiều du khách ngán ngẩm. "Mặc dù các chủ cửa hàng đã báo cáo và đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý nhưng đến nay tình trạng ngập úng, hôi thối tại khu vực du lịch Bãi Cháy vẫn không được khắc phục", anh Hiếu chia sẻ. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ thống cống rãnh nằm sát cạnh khu công viên SunWorld hiện vẫn trong tình trạng ngập úng nước thải và bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến việc tham quan và vui chơi của nhiều du khách. Hoạt động kinh doanh ăn uống tại khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cống rãnh thoát nước bị tắc kéo dài. Thời tiết nắng nóng khiến mùi hôi thối bốc lên gây ngột ngạt, khó chịu. Chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống buộc phải dùng miếng cao su che lấp cống để hạn chế bốc mùi. Nước thải chảy lênh láng ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy. Nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống. Sáng 29/5, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh tình trạng trên đến Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP. Hạ Long và được lãnh đạo Phòng cho biết sẽ kiểm tra. Được biết, để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, xây dựng Hạ Long là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, chính quyền TP. Hạ Long đã có nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, mang lại trải nghiệm tốt cho du khách. Trong đó, thành phố tập trung đầu tư, chỉnh trang hạ tầng giao thông, đô thị. Công tác an ninh, an toàn cho du khách, được đảm bảo; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... được thực hiện thường xuyên và cơ bản đi vào nền nếp. Do đó, vậy việc cống rãnh tại khu vực quảng trường Bãi Cháy ùn ứ, nước thải ngập ngụa gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cần sớm được khắc phục triệt để. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long: xác định danh tính 5 nạn nhân:

Theo phản ánh của du khách và các chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại khu vực quảng trường Hạ Long (phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), nhiều tháng nay, hệ thống cống thoát nước tại khu vực này thường xuyên bị ùn tắc, nước thải tràn ra vỉa hè lênh láng, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động dịch vụ du lịch. Anh Nguyễn Trung Hiếu, chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống gần khu vực quảng trường cho biết, tình trạng cống, rãnh thoát nước bị ùn ứ, bốc mùi hôi thối đã xảy ra nhiều tháng nay. Trời mưa thì cống ngập ngụa, ứ đọng nước cả tuyến đường, còn trời nắng thì bốc mùi hôi thối khiến nhiều du khách ngán ngẩm. "Mặc dù các chủ cửa hàng đã báo cáo và đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đến kiểm tra, xử lý nhưng đến nay tình trạng ngập úng, hôi thối tại khu vực du lịch Bãi Cháy vẫn không được khắc phục", anh Hiếu chia sẻ. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, hệ thống cống rãnh nằm sát cạnh khu công viên SunWorld hiện vẫn trong tình trạng ngập úng nước thải và bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến việc tham quan và vui chơi của nhiều du khách. Hoạt động kinh doanh ăn uống tại khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cống rãnh thoát nước bị tắc kéo dài. Thời tiết nắng nóng khiến mùi hôi thối bốc lên gây ngột ngạt, khó chịu. Chủ kinh doanh dịch vụ ăn uống buộc phải dùng miếng cao su che lấp cống để hạn chế bốc mùi. Nước thải chảy lênh láng ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy. Nguồn nước thải gây ô nhiễm môi trường tại các cửa hàng kinh doanh ăn uống. Sáng 29/5, PV Báo Tri thức và Cuộc sống đã phản ánh tình trạng trên đến Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP. Hạ Long và được lãnh đạo Phòng cho biết sẽ kiểm tra. Được biết, để đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, xây dựng Hạ Long là điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, chính quyền TP. Hạ Long đã có nhiều giải pháp kịp thời, hiệu quả, mang lại trải nghiệm tốt cho du khách. Trong đó, thành phố tập trung đầu tư, chỉnh trang hạ tầng giao thông, đô thị. Công tác an ninh, an toàn cho du khách, được đảm bảo; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... được thực hiện thường xuyên và cơ bản đi vào nền nếp. Do đó, vậy việc cống rãnh tại khu vực quảng trường Bãi Cháy ùn ứ, nước thải ngập ngụa gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch cần sớm được khắc phục triệt để. >>> Mời độc giả xem thêm video Vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long: xác định danh tính 5 nạn nhân: