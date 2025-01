TPHCM: Hàng chục cảnh sát bắt đối tượng trốn trại trên cao tốc

Trưa ngày 19/1, CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) phối hợp với Đội 6 (Cục CSGT - C08, Bộ Công an) đã di lý, bàn giao đối tượng Nguyễn Tú Kiệt (19 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) cho Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Tú Kiệt bị nhiều lực lượng Công an phối hợp bắt giữ trên cao tốc HLD khi vừa trốn tại trại giam giữ ở Bình Chánh.

Kiệt sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhận tin báo của Công an huyện Bình Chánh đề nghị phối hợp bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt – kẻ vừa bỏ trốn khỏi trai giam giữ ở Bình Chánh. Qua công tác nghiệp vụ phát hiện đối tượng đang trên chuyến xe khách từ hướng Đồng Nai vào TP HCM.

Xác định tính chất quan trọng của vụ việc khi đối tượng trốn trại sẽ rất manh động, liều lĩnh; đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách cùng đi trên xe và không gây ảnh hưởng giao thông trên tuyến cao tốc huyết mạch, phương tiện đông đúc nhất là cao điểm Tết, các chỉ huy Đội CSGT, Cảnh sát Cơ động đã báo cáo Lãnh đạo phụ trách, nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, triển khai dừng xe phương tiện nghi vấn.

Khoảng 8h cùng ngày tại Km11 đường cao tốc HLD (hướng Đồng Nai đi TP HCM), thuộc địa phận Phường Long Phước, TP Thủ Đức, lực lượng CSGT đã dừng được xe ôtô nghi vấn, truy tìm trên xe đối tượng trốn trại theo các thông tin đã được cung cấp.

Khi phát hiện được đối tượng, Tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế và bắt giữ Nguyễn Tú Kiệt.

Quá trình kiểm tra, bắt giữ đối tượng Kiệt, Tổ công tác đã đảm bảo được an toàn khi thực thi nhiệm vụ và cho các hành khách trên xe.