Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lịch sử hào hùng của Côn Đảo truyền cảm hứng để phát triển

Trong chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thắp nến, dâng hương tại phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà cách mạng Nguyễn An Ninh, các Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Võ Thị Sáu, Trần Văn Thời và các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc. Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong không khí hào hùng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại Côn Đảo, địa danh linh thiêng, với niềm tự hào và vô cùng xúc động, các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Côn Đảo, dấu mốc lịch sử hào hùng khép lại biết bao đau thương, mất mát mà rất đỗi tự hào về khí phách, quật cường, anh dũng của Côn Đảo trong 113 năm.

Thủ tướng xúc động bày tỏ: Trong giờ phút thiêng liêng và cao đẹp này, chúng ta thành kính nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, chiến sĩ cách mạng, đồng chí, đồng bào đã bị giam cầm, hành hạ khổ sai tại địa ngục trần gian Côn Đảo với tinh thần chiến đấu, hy sinh cao cả, bất khuất vì độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trong hơn một thế kỷ, thực dân, đế quốc đã biến Côn Đảo từ một hòn đảo hòa bình, thiên nhiên tươi đẹp thành địa ngục trần gian để giam giữ, tra tấn dã man những người yêu nước, cách mạng Việt Nam; nhưng bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc, hình phạt tra tấn cực hình, lao dịch khắc nghiệt, khổ sai tàn bạo nhất, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước vẫn sáng ngời khí tiết một lòng vì nước, chiến đấu, bất khuất vì độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Côn Đảo đã trở thành địa danh lịch sử thiêng liêng, biểu tượng cao đẹp của ý chí đấu tranh, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam và là "trường học cách mạng lớn, đặc biệt" góp phần tôi luyện, đào tạo nhiều lãnh tụ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước, xây dựng và phát triển đất nước.

50 năm sau Ngày giải phóng, phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, bất khuất của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Côn Đảo luôn đoàn kết một lòng, chung tay cùng vượt qua khó khăn, thách thức; cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm, chủ động nắm bắt thời cơ, tìm ra cách đi phù hợp để phát triển và đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững của Côn Đảo.

Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 8,86%/năm; cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại với du lịch, dịch vụ, thương mại trên 92%; hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, hiện đại hơn, đời sống của người dân được nâng cao. Đặc biệt du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với hệ thống sản phẩm chủ đạo, đặc sắc, chất lượng cao.

Thủ tướng nhấn mạnh, v ai trò, tiềm năng của Côn Đảo là rất to lớn, đã được xác định rất rõ trong các định hướng, chiến lược phát triển của quốc gia và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hứa hẹn đóng góp được nhiều hơn nữa cho phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu, vùng Đông Nam Bộ, cũng như các ngành, lĩnh vực quan trọng của cả nước, đặc biệt về kinh tế biển, logistics, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái biển đảo tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Hướng tới tương lai là tầm nhìn về phát triển nhanh, bền vững, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại tầm cỡ quốc tế trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả thế mạnh về giá trị tài nguyên, sinh thái biển đảo, giá trị của di tích lịch sử đặc biệt, giá trị nhân văn cao cả, giá trị bất khuất của các chiến sĩ cách mạng để trở thành khu du lịch quốc gia tầm cỡ khu vực và quốc tế, Côn Đảo cần chú trọng hình thành hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, tăng cường kết nối với đất liền và quốc tế, phát triển đô thị thông minh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, gắn với nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục, đào tạo, y tế và nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Lịch sử hào hùng của Côn Đảo không chỉ để lưu giữ trong ký ức mà còn phải là trách nhiệm cao, sự tự hào, niềm tin, hy vọng và trở thành sức mạnh nội sinh, tạo động lực, truyền cảm hứng để tiếp tục phát triển quê hương, đất nước giàu đẹp, nhanh, bền vững hơn nữa. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để phát triển bao trùm, toàn diện các địa danh có ý nghĩa lịch sử và giá trị tinh thần, vật chất cao cả đặc biệt như Côn Đảo để xứng đáng với công lao, hy sinh tuổi thanh xuân, xương máu cao cả của các bậc tiền nhân, các chiến sĩ cách mạng trung kiên, bất khuất, anh dũng và kiên cường", Thủ tướng phát biểu.