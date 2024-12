Thanh Hóa: Đột nhập vào cửa hàng lúc rạng sáng, trộm nhiều điện thoại

Ngày 13/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Nghi Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 1992 ở phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn) trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cường và tang vật vụ trộm.

Trước đó, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc khoảng 3h sáng 05/12/2024, kẻ gian đã đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động Ngọc Nguyễn Store ở phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp các tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Nghi Sơn đã nhanh chóng vào cuộc để điều tra truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 10 giờ khẩn trương điều tra, xác minh, Công an thị xã Nghi Sơn đã xác định và vận động đối tượng Nguyễn Văn Cường là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp nói trên ra đầu thú, thu giữ 7 chiếc điện thoại di động.

Theo quy luật hoạt động của tội phạm, dịp cuối năm lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng lại gia tăng hành vi trộm cắp tài sản. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Khi xảy ra trộm cắp hoặc phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, người dân hãy báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, ngăn chặn và xử lý.